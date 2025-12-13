मला मदत करा; इम्रान यांच्या पत्नीचे मस्क यांना आवाहन

सामना ऑनलाईन
|

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची माजी पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ हिने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे मालक एलॉन मस्क यांना जाहीर आवाहन केले आहे. इम्रान खान यांच्याशी संबंधित केलेल्या पोस्ट ‘एक्स’वर लपविण्यात येत आहेत. याबाबत दखल घेऊन मस्क यांनी त्रुटी दुरुस्त करावी, असे आवाहन गोल्डस्मिथ हिने केले आहे. गोल्डस्मिथ आणि तिच्या मुलांना इम्रान खान यांची भेट नाकारण्यात आली असून देशात पाय जरी ठेवला तरी तत्काळ मुलांसह अटक करण्याची धमकी दिल्याचे गोल्डस्मिथ यांनी म्हटले आहे. इम्रान खान यांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. खान हे मानवाधिकार नाकारलेले एक राजकीय पैदी असल्याचे सत्य जगापुढे मांडण्यासाठी ‘एक्स’ हे एकमेव व्यासपीठ आहे, मात्र तरीही माझ्या पोस्ट जनतेपर्यंत पोहोचण्यापासून जाणूनबुजून रोखण्यात येत असल्याचे गोल्डस्मिथ यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

असं झालं तर… चुकून गुन्ह्यात नाव आले तर…

संसदीय परंपरा जपणारा नेता हरपला, सर्वपक्षीय नेत्यांनी शिवराज पाटील चाकूरकर यांना वाहिली श्रद्धांजली

कॉटन ग्रीन रेल्वे स्टेशनवरील रॅम्प नागरिकांसाठी खुला, शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश

महागाईचा भडका! नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर वाढून 0.71 टक्क्यांवर

मणिपूरमध्ये शांततेसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आवाहन

अंदमानमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण!

पुतीन यांनी शरीफ यांना चाळीस मिनिटे ताटकळत ठेवले

लेख – अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी उद्योगांना संधी

वेब न्यूज – डॉक्टर AI