IPL 2026 – चेन्नईला सळो की पळो करून सोडणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने सांगितलं स्फोटक फलंदाजीचं रहस्य, म्हणाला…

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने चेन्नई सुपर किंग्जला पहिल्याच सामन्यात पराभवाचा धक्का दिला. राजस्थानने एकतर्फी चेन्नईच्या बत्या गुल केल्या. या सामन्यात युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने चमकदार कामगिरी केली. त्याने अवघ्या 17 चेंडूत 52 धावांची धडाकेबाज खेळी करत सामना पूर्णपणे राजस्थानच्या बाजूने झुकवला. फक्त 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावत त्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली.

सामन्यानंतर वैभवने आपल्या खेळीबद्दल बोलताना सांगितले की, पॉवर प्लेमध्ये आक्रमक खेळ करणे हाच त्यांचा मुख्य प्लॅन होता. सुरुवातीला विकेट थोडी अवघड वाटत होती, मात्र चेंडू जुना होत गेला तसं फलंदाजी करणे सोपे झाले. लहान लक्ष्याचा पाठलाग करताना पॉवर प्ले निर्णायक ठरतो, त्यामुळे त्याच टप्प्यात सामन्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्याने स्पष्ट केले.

IPL 2026 – शार्दुल, आता इथेच राहा! हार्दिकचा प्रेमळ सल्ला

यशस्वी जयस्वाल सोबतच्या भागीदारीबद्दल तो म्हणाला की, जयस्वाल सतत संवाद साधत होता आणि योग्य वेळी स्ट्राइक देत होता. कोचिंग स्टाफनेही नैसर्गिक खेळ करण्याचा सल्ला दिल्यामुळे आत्मविश्वासाने फलंदाजी करता आली. दरम्यान, चेन्नईचा संपूर्ण डाव 127 धावांवर बाद केल्यानंतर राजस्थानने अवघ्या 12.1 षटकांत लक्ष्य गाठत 8 विकेट्सने विजय मिळवला आणि स्पर्धेची दणक्यात सुरुवात केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – भंगारच्या वादातून मजुराची क्रूर हत्या, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

निर्दोष सुटका झाली म्हणून पूर्ण पगाराचा हक्क प्राप्त होत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

crime news new

विवस्त्र होऊन पूजा केल्यास कोट्यधीश होता येते! कानपूरमध्ये सासऱ्याचे सुनेशी असभ्य वर्तन

शाहरुख खानच्या ‘किंग’ला मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका, दुबईमधील शूटिंग आता मुंबईत पार पडणार

उन्हाळ्यातील डिहायड्रेशनवर मात करण्यासाठी, आहारात काकडीचा समावेश करायलाच हवा

‘धुरंधर -2’ यू ट्यूबवर लीक, चाहत्यांनी केली कठोर कारवाईची मागणी

Beed News – झोका खेळताना गळफास बसला, नऊ वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; माजलगावातील घटना

Kokan News – परशुराम घाटातील गॅबियन वॉलचे काम अंतिम टप्प्यात, 15 एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या कंत्राटदाराला सूचना

Jalna News – भरधाव आयशर टेम्पो झाडावर आदळला, अपघातात दोन जण ठार