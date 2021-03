INDvENG नरेंद्र मोदी मैदानावर टीम इंडियाचा पहिला पराभव, इंग्लंड 8 विकेट्सने विजयी

हिंदुस्थान आणि इंग्लंड संघात पाच टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर रंगला. हा सामना पाहुण्या इंग्लंडने 8 विकेट्सने आपल्या नावे केला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली.

इंग्लंडपुढे विजयासाठी 125 धावांचे माफक आव्हान होते. हे आव्हान इंग्लंडने 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 व्या षटकात पूर्ण केले. इंग्लंडकडून सलामीवीर जेसन रॉय याने सर्वाधिक 49 धावांचे योगदान दिले. बटलरने 28 धावा केल्या, तर मलान 24 धावांवर आणि बेअरस्टो 26 धावांवर नाबाद राहिला. टीम इंडियाकडून युझवेंद्र चहल आणि वाशिंग्टन सुंदरने प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

तत्पूर्वी इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून टीम इंडियाचा प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या टीम इंडियाने 20 षटकात 7 बाद 124 धावा करत इंग्लंडपुढे विजयासाठी 125 धावांचे आव्हान ठेवले. टीम इंडियाकडून श्रेयस अय्यर याने अर्धशतक (67 धावा) ठोकले. अय्यर वगळता एकाही फलंदाजाला मोठी धावसंख्या रचता आली नाही.

1st T20I. It’s all over! England won by 8 wickets https://t.co/XYV4KlVERM #INDvENG @Paytm

— BCCI (@BCCI) March 12, 2021