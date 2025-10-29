IND Vs AUS 1st T20 – खेळ ऐन रंगात आला आणि पावसाने धप्पा दिला! 58 चेंडूंमध्ये पॅकअप, सामना रद्द

सामना ऑनलाईन
|

टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये आजपासून (29 ऑक्टोबर) पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेला सुरुवात झाली. आगामी टी-20 वर्ल्डकपच्या दृष्टीकोणातून ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, पहिल्याच टी-20 सामन्यामध्ये पावसाने अनपेक्षित धप्पा दिल्याने सामना रद्द करावा लागला आहे.

ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने आपली पहिली विकेट 35 या धावसंख्येवर अभिषेक शर्माच्या रुपात गमावली. मात्र, त्यानंतर शुभमन गिल आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी धुवांधार फटकेबाजी करत सामन्याची रंगत वाढवली. शुभमन गिलने 20 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकार मारत नाबाद 37 धावा केल्या. तर सूर्यकुमार यादवने 24 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 2 षटकार मारत नाबाद 39 धावा केल्या. मात्र ऐन रंगात आलेल्या या दोन खेळाडूंचा पावसाने बेरंग केला. त्यामुळे फक्त 9.4 षटकांचा खेळा झाला आणि टीम इंडियाने एक विकेट गमावत 97 धावा केल्या. आता पुढील सामना 31 ऑक्टोबर रोजी मेलबर्नमध्ये खेळला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इस्रायलने शस्त्रसंधी मोडून गाझावर हल्ला, ४६ मुलांसह १०४ जणांचा मृत्यू; ट्रम्प यांनी हल्ल्याचं केलं समर्थन

नागिण डान्स करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या बांगलादेशची फजीती, षटकार मारूनही फलंदाज बाद

निवडणूक आयोगाच्या कृपेने सत्तेत आलेलं हे जनतेचं नाही, बिल्डर कंत्राटदारांचं सरकार आहे – आदित्य ठाकरे

राहुल गांधींचा डॉ. संपदा मुंडेंच्या कुटुंबियांशी फोनवरून संवाद, न्यायाच्या लढाईत पाठीशी असल्याचे दिले आश्वासन

आणि मुख्यमंत्री व गद्दार उपमुख्यमंत्री बेस्टमध्ये 150 नवीन बसेस दाखल झाल्याचा उत्सव साजरा करतात, आदित्य ठाकरे यांची टीका

नितीश कुमार यांचा रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हाती, बिहारच्या सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात

800 किलो वजन… आहारात खातो काजू, बदाम, ग्रॅनोला; ‘या’ रेड्याच्या किमतीत मुंबईजवळ येईल एक घर

उच्चांकापासून सोने 13 हजार तर चांदी 29 हजारांनी घसरले; आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त

भाजपची भाषा ही ईदी अमीनची भाषा; संजय राऊत यांचे टिकास्त्र