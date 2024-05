जनतेचं ठरलं, मोदींची पाठवणी पक्की; पाचव्या टप्प्याच्या मतदानापूर्वी काँग्रेसची मोठी घोषणा

लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत मतदानाचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. येत्या सोमवारी 20 तारखेला पाचव्या टप्प्याचं मतदान होणार आहे. या मतदानापूर्वी काँग्रेसने मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारची गच्छंती निश्चित आहे. 4 जूनला ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार सत्तेत येणार, असा विश्वास ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर आम्ही गरीबांना 5 किलो नव्हे तर 10 किलो रेशन देऊ, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले. 400 पारचा दावा भाजप करत आहे. पण भाजपला निवडणुकीत 140 जागाही जिंकता येणार नाही, असा दावा समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला. लखनऊमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीची पत्रकार परिषद झाली त्यावेळी ते बोलत होते.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | Congress National President Mallikarjun Kharge says, "In four phases of elections that have been completed, INDIA alliance is in a strong position and people have decided to let go PM Modi. On June 4, the INDIA alliance will form the govt. This… pic.twitter.com/qtkYHV4dGE

— ANI (@ANI) May 15, 2024