इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठ हादरली; कच्च्या तेलाच्या किमतीत भडका, शेअर बाजार कोसळला

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या युद्धाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमती, शेअर बाजार आणि सोन्या-चांदीच्या दरांवर झाला असून हिंदुस्थानी बाजारपेठेतही मोठी खळबळ उडाली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ
इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे जागतिक तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. तेल उत्पादक क्षेत्रातील या अस्थिरतेमुळे आगामी काळात हिंदुस्थानातपेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
शेअर बाजारात मोठी घसरण
युद्धाच्या बातम्यांमुळे जागतिक शेअर बाजारासह हिंदुस्थानी शेअर बाजारातही (Sensex & Nifty) मोठी पडझड पाहायला मिळाली. गुंतवणूकदारांनी सावध पवित्रा घेत मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू केल्याने बाजार तांबड्या चिन्हात बंद झाला. प्रामुख्याने आयटी, बँकिंग आणि ऑटो क्षेत्रातील शेअर्सना मोठा फटका बसला आहे.
सोन्या-चांदीचे दर वधारले
जेव्हा जगात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे वळतात. यामुळे सोन्या आणि चांदीच्या मागणीत अचानक वाढ झाली असून, देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीने नवा टप्पा ओलांडला आहे. सोन्यासोबतच चांदीच्या दरातही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
दरम्यान, इराण आणि इस्रायलमधील हा संघर्ष लवकर न थांबल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहू शकते, असा इशारा आर्थिक तज्ज्ञांनी दिला आहे.