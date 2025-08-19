इशान किशनला धक्का; आकाश दीपलाही विश्रांती

सामना ऑनलाईन
|

पूर्व विभागाचा यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशनला इंग्लिश काऊंटी क्रिकेटदरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळे दुलीप करंडकाच्या पहिल्या सामन्यातून बाहेर काढण्यात आहे. त्याच्या जागी ओडिशाच्या आशीर्वाद स्वाइनचा समावेश करण्यात आला आहे.

किशनची दुखापत गंभीर नसली तरी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये तो पुनर्वसन करत आहे आणि पुढील महिन्यातील हिंदुस्थान ‘अ’च्या मालिकेसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज आकाश दीपलाही विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला असून त्याच्या जागी आसामच्या मुख्तार हुसेनचा समावेश झाला आहे. पूर्व विभागाचा पहिला सामना शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील उत्तर विभागाविरुद्ध सोमवारपासून सुरू झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नांदेडच्या मुखेडला महापुराची मगरमिठी

ज्येष्ठ अभिनेते अच्युत पोतदार यांचे ठाण्यात निधन

सुट्टी संपवून ड्युटीवर परतणाऱ्या लष्कराच्या जवानाला टोल कर्मचाऱ्यांची खांबाला बांधून बेदम मारहाण, गावकऱ्यांकडून टोल प्लाझाची तोडफोड

कमलाबाई वडेट्टीवार यांचे निधन

रशियाबाबत मोठी प्रगती, ट्रम्प यांची पोस्ट

निम्मा संघ पक्का, आता कोणाला बसणार धक्का, आशिया चषकासाठी आज ‘टीम इंडिया’ची घोषणा होणार

डायमंड लीगमध्ये सोनं जिंकण्यासाठी नीरज सज्ज

मोहन बागानची राष्ट्रीय शिबिराला किक, हिंदुस्थानी संघाच्या शिबिरासाठी खेळाडूंना पाठवण्यास नकार

आशिया कपसाठी वैभव सूर्यवंशीला संघात घ्या! श्रीकांत यांची बीसीसीआयच्या निवड समितीकडे मागणी