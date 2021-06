Video – कश्मीरमध्ये अनेक घरांना आग, अग्निशमन दलाच्या 5 गाड्या दाखल

जम्मू कश्मीरमधील बारामुला जिल्ह्यात एका रहिवासी भागात भीषण आग लागली. या आगीत अनेक घरे जळून खाक झाली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या पोहोचल्या असून आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

#WATCH | J&K: Several houses gutted in a fire in Noorbagh area of Baramulla district. pic.twitter.com/3hco4jJvzv

— ANI (@ANI) June 10, 2021