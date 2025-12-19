जपानमध्ये व्याजदर वाढवले, 30 वर्षांतील सर्वाधिक व्याजदर; शेअर बाजारावर सकारात्मक परिणाम

जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने महागाई कमी करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. जपानने व्याजदरांमध्ये झपाट्याने मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे ते ३० वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने (बँक ऑफ जपान) व्याजदरात एक चतुर्थांश टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ करून ०.७५% केले आहे. हा गेल्या ३० वर्षांतील देशातील सर्वोच्च व्याजदर आहे. अपेक्षेप्रमाणे जपानच्या मध्यवर्ती बँकेने एक मोठी घोषणा केली. वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे देशातील व्याजदरांमध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे.
बँकेचे गव्हर्नर काझुओ उएदा यांच्या नेतृत्वाखालील बँक ऑफ जपानच्या नाणेनिधी मंडळाने त्यांचा बेंचमार्क दर एक चतुर्थांश टक्केवारीने वाढवून ०.७५% केला. शुक्रवारी झालेल्या व्याजदर वाढीने तीन दशकांत किंवा १९९५ नंतरचा सर्वोच्च दर गाठला. तो आता देशात यापूर्वी कधीही न पाहिलेला पातळीवर पोहोचला आहे. या निर्णयामुळे जपानमध्ये दशकांपासून सुरू असलेला प्रचंड आर्थिक आधार आणि जवळजवळ शून्य कर्ज खर्च संपुष्टात आला आहे.
बँक ऑफ जपानने केलेली ही दरवाढ पूर्वी व्यक्त केलेल्या अपेक्षांशी सुसंगत आहे. जपानची मध्यवर्ती बँक अल्पकालीन व्याजदर ०.५% वरून ०.७५% पर्यंत वाढवेल अशी तज्ञांची अपेक्षा होती. नवीन पंतप्रधान साने ताकाची देशातील महागाई कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना हे पाऊल उचलले गेले आहे. ताकाची यांनी स्वीकारल्यानंतर ही पहिलीच दरवाढ आहे.
मध्यवर्ती बँक व्याजदर वाढवते तेव्हा त्याचा थेट परिणाम देशाच्या चलनावर होतो. जपानच्या बाबतीत, या निर्णयामुळे महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन डॉलर आणि युरोसारख्या इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत येनचे कमी मूल्य आयात खर्च वाढवून महागाई वाढत आहे. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार अन्न आणि इंधन वगळता जपानचा महागाई दर नोव्हेंबरमध्ये २.९% पर्यंत वाढला. हा महागाईचा आकडा बँक ऑफ जपानच्या २% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. बहुतेक अर्थतज्ज्ञांना अशी अपेक्षा आहे की बँक ऑफ जपान पुढील वर्षी पुन्हा आपला बेंचमार्क व्याजदर १% पर्यंत वाढवेल.
दरवाढीच्या निर्णयापूर्वी जपानी शेअर बाजार ग्रीन झोनमध्ये व्यवहार करत होता. तथापि, या बातमीनंतरही त्यात तीव्र वाढ दिसून येत आहे. जपानी निक्केई ४९,६०२.९८ वर व्यवहार करत होता. जो ५६० अंकांनी किंवा १.१४% ने वाढला आहे. तथापि, व्याजदर वाढवण्याच्या निर्णयानंतर, जगभरातील शेअर बाजार सकारात्मक स्थितीत असल्याचे दिसून येते. जपानच्या या निर्णयामुळे हिंदुस्थानी शेअर बाजारातही तेजी दिसून आली आहे. बीएसई सेन्सेक्स ४५० अंकांनी वधारला होता, तर एनएसई निफ्टी १४० अंकांनी वधारला आहे.