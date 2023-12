खासदारांच्या निलंबनाच्या वेळी नेमके काय मापदंड लावले? जया बच्चन यांचा सवाल

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी लोकसभेच्या 49 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. सोमवारीही 78 खासदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील एकूण निलंबित खासदारांची संख्या 141 इतकी झाली. या कारवाईवेळी नेमके कोणते निकष वापरले, असा सवाल समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन यांनी विचारला आहे.

संसदेवरील हल्ल्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाच्या मागणीवरून मंगळवारी लोकसभेच्या 49 खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. या खासदारांना या संपूर्ण अधिवेशनात कार्यवाहीत सहभागी होण्यापासून मनाई करण्यात आली. त्यावरून जया बच्चन यांनी भाजपला प्रश्न विचारला आहे.

‘ही लोकशाहीची खिल्ली उडवली आहे. जेव्हा संसदेत दोन्ही पक्ष हजर असतील तेव्हाच ती लोकशाही म्हटली जाते. ही निर्णय घेण्याची नेमकी काय पद्धत आहे की, काही खासदारांचं निलंबन होतं आणि काहींचं होत नाही. मला अध्यक्षांना हेच विचारायचं आहे की जर विरोधक प्रश्न विचारण्यासाठी, बोलण्यासाठी तुमच्याकडे वेळ मागत असतील तर तुम्ही तिथे लक्ष द्यायला हवं. या सगळ्या प्रसंगात असे अनेक खासदार तिथे उपस्थित होते, ज्यांनी कधीही सभागृह किंवा अध्यक्षांचा अवमान होईल असं वर्तन केलं नाही. तरीही त्यांना निलंबित करण्यात आलं. खासदारांच्या निलंबनाचे नेमके काय निकष तुम्ही लावले?, असा प्रश्न जया बच्चन यांनी विचारला आहे.

#WATCH | Delhi: On opposition MPs suspended from the Parliament for the remainder of the winter session, Samajwadi Party MP Jaya Bachchan, says “It is a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the Parliament has both sides, Yes… pic.twitter.com/h4N7KX6P4i

— ANI (@ANI) December 19, 2023