राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाची नोटीस, मतदाता यादीतील गैरप्रकारांच्या आरोपांवर मागितले पुरावे

सामना ऑनलाईन
|

कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीतील अनियमिततेच्या आरोपांबाबत लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये राहुल गांधी यांना निवडणूक आयोगावर ज्या कागदपत्रांच्या आधारे आरोप केले होते ते कागदपत्रे देण्यास सांगितले आहे.

कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “राहुल गांधी यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान दावा केला होता की, हा डेटा निवडणूक आयोगाचा आहे आणि मतदान अधिकाऱ्यांच्या नोंदींमध्ये ‘शकुन राणी’ नावाच्या महिलेचे नाव दोनदा नोंदवले गेले आहे. या कार्यालयाने केलेल्या प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले आहे की, तुम्ही दाखवलेला, टिक केलेला कागदपत्र हा मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेला कागदपत्र नाही. म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की, ज्या आधारावर तुम्ही असा निष्कर्ष काढला आहे की, शकुन राणी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा मतदान केले आहे, ते कागदपत्रे आम्हाला द्यावेत. जेणेकरून या कार्यालयाकडून सविस्तर चौकशी करता येईल.”

