केरळमधील हाऊसबोटचे रुपांतर होणार विलगीकरण कक्षात

केरळमध्ये पर्यटनात हाऊसबोटचे अनन्य साधारण महत्व आहे. सध्या लॉकडाऊन असल्याने या हाऊसबोट अशाच पडून आहेत. या हाऊसबोटचा वापर आता विलगीकरण कक्षासाठी होणार आहे. राज्य सरकारने हाऊसबोट मालकांशी त्याबाबत बोलणीही केली आहे.

Kerala: Alappuzha District administration decided to convert houseboats into isolation facilities amid #COVID19 outbreak. “This would increase our bed strength by 1500 to 2000”, says M Anjana, Alappuzha District Collector@vijayanpinarayi @MinOfCultureGoI #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/eSGEhi9fOB

— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) April 15, 2020