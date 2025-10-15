Kolhapur News दारूसाठी पैसे दिले नाही म्हणून आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

दारूसाठी पैसे देत नसल्याने साळुंखे पार्क परिसरात जन्मदात्या आईच्या डोक्यात वरवंटा घालून निर्घृण खून केल्याच्या खळबळजनक घटनेने कोल्हापूर हादरले. सावित्रीबाई अरुण निकम (५३) असे त्या दुर्दैवी आईचे नाव आहे.
दरम्यान खून करणारा निर्दयी मुलगा विजय निकमला राजारामपुरी पोलिसांनी घटनास्थळावरून अटक केली आहे. मुलानेच आईचा खून केल्याची माहिती पसरताच परिसरात बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. डोक्यात वरंवटा घातल्याने सावित्रीबाई यांचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. घटनास्थळी पोलिसांच्या फॉरेन्सिक पथकाकडून तपासणी आणि पंचनामा करण्यात आला.