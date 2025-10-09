जामसंडेत 38 हजार रूपये किंमतीचा गुटखा जप्त, गुन्हे अन्वेषण विभागाची कारवाई

सामना ऑनलाईन
|

सिंधूदूर्ग स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने जामसंडे बाजारपेठयेथील अनिकेत लाड यांच्या किराणा दुकानावर छापा टाकून 38 हजार रूपये किंमतीचा गुटखा जप्त केला आहे. ही कारवाई बुधवार दि. 8 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 5.25 वा.सुमारास केली.या कारवाईमुळे गुटखा व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला मिळालेल्या माहितीच्या आधारे बुधवारी सायंकाळी 5.25 वा.सुमारास जामसंडे बाजारपेठ येथील अनिकेत रामचंद्र लाड(25) यांच्या दुकानाच्या मागील बाजुस साठा करून ठेवलेल्या गुटख्यावर छापा टाकला. तेथून सुमारे 37 हजार 844 रूपये किंमतीचा गुटखा जप्त केला आहे. यामध्ये विमल पानमसाला, रॉयल दुबई गुटखा, व्हीवन टोबॅको, आरएम्डी पानमसाला, एम् सेटेंड टोबॅको गोल्ड अशा गुटख्याचे 225 पॅकेट जप्त केले आहेत. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपनिरिक्षक सुधीर सावंत, पो.हे.कॉ.प्रकाश कदम, आशिष गंगावणे, किरण देसाई, ज्ञानेश्वर तवटे, महिला पोलिस अंमलदार स्वाती सावंत या टीमने केली.अन्नसुरक्षा मानके कायद्याअंतर्गत शरीरास विघातक पदार्थ विक्री व साठा केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.देवगड पोलिस स्थानकात स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस हवालदार गुरूनाथ तवटे यांनी फिर्याद दिली असून अधिक तपास देवगड पोलिस करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नैराश्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती आहेत? जाणून घ्या

पचनापासून ते त्वचेच्या समस्यांपर्यंत हे फळ दररोज खायलाच हवे, वाचा

Health Tips – शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी कोणता काढा घ्यावा? जाणुन घ्या

रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यासोबत चिमूटभर हिंग खा, तुमच्या शरीराला आश्चर्यकारक फायदे मिळतील, वाचा

मैद्याला स्लो पाॅइजन का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर

लाच घेताना फौजदाराला रंगेहाथ पकडले, ज्या ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक तेथील कोठडीत मुक्काम

बेकायदा 27 फ्लेक्सबाजांवर गुन्हे दाखल, बेकायदा फ्लेक्स बॅनर्सवर जोरदार कारवाई

Pune News – श्रीमंत महापालिकेचा काळ गेला – शेखर सिंह

देशाची व्यवस्था कुठे वळते हे नाटकातून दाखवता आले – जब्बार पटेल