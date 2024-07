जम्मू आणि कश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात लोलाब येथील त्रिमुखा परिसरात सुरक्षा जवान आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरु आहे. शोधमोहीमे दरम्यान दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला. यानंतर सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला. त्याचवेळी दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू झाली.

Security forces have established contact with #terrorists near Trimukha Top, Lolab, #Kupwara. #Operation in progress.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) July 23, 2024