डोंबिवलीत भूमाफियांनी तलाठी कार्यालय फोडले; कागदपत्रे पळवण्याचा प्रयत्न, नवे टाळे लावून पोबारा

सामना ऑनलाईन
|

एकीकडे डोंबिवलीत जमिनीचे भाव गगनाला भिडले असतानाच पु. भा. भावे सभागृहातील तलाठी कार्यालय भूमाफियांनी फोडल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. चोरट्यांनी कागदपत्रे पळवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पोबारा करताना नवे टाळे ठोकले. पोलिसांनी या माफियांचा शोध सुरू केला असून अद्याप कुणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. या चोरीप्रकरणी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी तलाठी व मंडल कार्यालय सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत सुरू होते. कार्यालय बंद करून कर्मचारी घरी परतले. त्यानंतर दोन दिवस सुट्टी असल्याने शनिवारी-रविवारी कार्यालय उघडले गेले नाही. या संधीचा गैरफायदा घेत अज्ञात चोरट्याने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास कार्यालयाचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. मात्र जाताना त्याने कार्यालयाला नवीन कुलूप लावल्याचे सकाळी आढळले. चोरांनी महत्त्वाची कागदपत्रे पळवण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रत्यक्ष पडताळणी झाल्यानंतरच कोणती कागदपत्रे चोरीस गेली आहेत का, याबाबत निश्चित माहिती मिळेल, असे तलाठी जमदरे यांनी सांगितले.

जमिनीच्या वादामुळे चोरांचे फावले

कल्याण-डोंबिवली परिसरात जमिनीसंबंधी वाद वारंवार घडत असतात. भूमाफिया, मूळ मालक व विकासक यांच्यातील वादांमुळे महसुली कागदपत्रांना मोठे महत्त्व असते. या कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कागदपत्रे तयार करून मोठ्या व्यवहारांना खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न अनेकदा होत आहेत. विष्णूनगर पोलीस तपास करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कापसाला कीड, सोयाबीनवर ‘उंट अळी’चा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत भर

निर्माल्यात गेलेली 2 लाखांची चेन बाप्पाच्या कृपेने परत मिळाली, सफाई कामगार ठरले विघ्नहर्ता

नवी मुंबईत उरलेले अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ नारायण गडावर जाणार; मराठा आंदोलकांसाठी आली विक्रमी शिदोरी

धोकादायक सभा अपार्टमेंट खचली; नालासोपाऱ्यातील 40 कुटुंबीयांना सुरक्षितस्थळी हलवले

सरकारने पुन्हा फसवले; हनुमान कोळीवाडावासीयांना क्लस्टरमध्ये कोंबणार, पुनर्वसनासाठी जमीन देण्यास नकार

धोकादायक वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटले; कसाऱ्याजवळ अपघात; तिघांचा मृत्यू, तीन पलटी मारल्यामुळे कारचा चेंदामेंदा

ठाण्यात गुंडाराज.. विसर्जन मिरवणूक पाहणाऱ्या तरुणाला तडीपार गुंडाने गाडीखाली चिरडून मारले; संतप्त रहिवाशांचा पोलीस ठाण्याला घेराव

कडधान्य दीर्घकाळ साठवायचं आहे? ‘हे’ करून पहा

कोल्हापूरकरांचे पर्यावरणपूरक घरगुती गणेश विसर्जनास प्राधान्य कायम; चार लाख मूर्तींचे विसर्जन; 600 टन निर्माल्य संकलन