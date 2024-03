लष्कर ए तोयबाचा मोहम्मद कासिम गुज्जर दहशतवादी घोषित

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गुरुवारी लष्कर ए तोयबाचा म्होरक्या मोहम्मद कासिम गुज्जर याला दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. सध्या तो पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये राहतो. बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) 1967 अंतर्गत त्याला दहशतवादी म्हणून घोषित केले गेले आहे. केंद्रिय गृह मंत्रालयाकडून एक पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे. अनेक दहशतवादी हल्ल्यांचा मास्टरमाइंड मोहम्मद कासिम गुजर उर्फ ​​सलमान उर्फ ​​सुलेमान याला दहशतवादी घोषित केल्याचे सांगण्यात आले.

The Modi government has declared the dreaded mastermind of several terror attacks Mohammad Qasim Gujjar alias Salman alias Suleman as a designated terrorist.

