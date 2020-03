Live – देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांची संख्या 694 वर; 16 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 21 दिवसांसाठी देशभरात लॉक डाऊनची घोषणा केली आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीपासून या लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरू झाली. देशभरात कोरोना रुग्णांची संख्या 600 च्यावर गेली असून आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी हे 21 दिवस महत्त्वाचे आहेत.

देशात कोरोना विषाणूच्या रुग्णांची संख्या 694 वर; 16 जणांचा मृत्यू

Death toll due to COVID-19 rises to 16 in India; cases soar to 694: Health ministry — Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2020

63 वर्षीय महिलेचा कस्तुरबा रुग्णालयात करोनामुळे मृत्यू

नागपूरमध्ये एका 42 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण, महाराष्ट्रातील आकडा 125 वर

A 42-year-old man in Nagpur tests positive for Coronavirus: Dr VD Paturkar, Civil Surgeon, Nagpur, Maharashtra — ANI (@ANI) March 26, 2020

बँक, शाखा, बँक मित्र, एटीएम, रुपे कार्ड हे सगळे लॉकडाऊनमध्ये वगळण्यात आलं आहे. खात्यात जमा झालेली रक्कम रुपे कार्डाचा वापर करून एटीममधून काढू शकतात किंवा बँक मित्र घरी येईल त्यांच्याकडून खात्यातून रक्कम काढू शकतात

आम्ही 36 तासात ही मदत जाहीर केली आहे. सध्या ज्यांना तातडीने मदत आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी ही मदत जाहीर केली आहे. – निर्मला सितारामन

या फंडातून बांधकाम क्षेत्रातील कामगारां मदत द्यावी, राज्य सरकारला निर्देश

बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या भल्यासाठी 31 हजार कोटींचा फंड आहे. यात साडेतीन कोटी मजूर नोंदणीकृत आहेत.

ईपीएफओमध्ये असलेल्या रकमेतून कामगार 75 टक्के रक्कम किंवा नॉन रिफंडेबल अॅडव्हान्स म्हणून काढू शकतात किंवा तीन महिन्याचा पगार यातील जी रक्कम कमी असेल ती काढू शकतात

ज्या उद्योगामध्ये कर्माचाऱ्यांची संख्या 100 हून कमी आहेत अशांना आणि उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या 90 टक्के कर्मचाऱ्यांचापगार 15 हजार पेक्षा कमी पगार असलेल्यांना हा फायदा मिळणार

संघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी सरकार ईपीएफचा सरकार आणि कर्मचाऱ्याचा हिस्सा जो एकूण 24 टक्क्यांच्या घरात जातो तो पुढचे तीन महिने भरणार

देशामध्ये 63 लाख महिला बचत गट आहेत. तारणाशिवाय 10 ऐवजी 20 लाखांचे कर्ज मिळणार. 7 कोटी कुटुंबाना फायदा होणार

उज्ज्वला योजनेतील गरिबी रेषेखाली राहणाऱ्या 8 कोटी महिलांना फायदा झाला. या योजनेतील महिलांना इंधनाचा तुटवडा होऊ नये म्हणून त्यांना पुढचे 3 महिने मोफत गॅस सिलिंडर देणार

Ujjawala scheme near 8.3 crore BPL families covered in this, so that no running short of cooking medium, for 3 months free cylinders, announces Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/kVDNEXHiM9 — ANI (@ANI) March 26, 2020

20 कोटी जनधन खातेधारक महिलांना 500 रुपये महिना पुढचे 3 महिने मिळणार

3 कोटी गरीब वृद्ध, दिव्यांग आणि गरीब विधवांना 1000 रुपये दोन टप्प्यात पुढच्या 3 महिन्याच मिळणार

मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्यांना 182 ऐवजी 202 रुपये मजुरी मिळणार

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 2 हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार, 8.69 कोटी शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळणार

80 कोटी गरीबांपैकी कोणीही अन्नाशिवाय राहू नये हा प्रयत्न आहे.. प्रत्येकाला 5 किलो गहू तांदूळ पुढचे तीन महिने मोफत मिळणार, याशिवाय 1 किलो आवडीची डाळही मोफत मिळणार

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर

20 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळेल

या सगळ्यांसाठी विमा कवच जाहीर करण्यात आले असून त्यांना50 लाख प्रति व्यक्ति विमा कवच

स्वच्छता कर्मचारी, आशाताई, डॉक्टर, नर्स जे कोणी या संकटाशी झुंजत आहे त्या सगळ्यांप्रती मी आभार मानते

पीएम गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 1 लाख 70 हजार कोटींचे पॅकेज

WATCH: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses the media in Delhi https://t.co/SvDinw5db0 — ANI (@ANI) March 26, 2020

अर्थमंत्री निर्मला सिथारामन यांची पत्रकार परिषद

राज्यातील कोरोनाच्या 18 रुग्णांना डिस्चार्ज

4 deaths corona +ve cases 1 death corona +ve but later after treatment turned -ve and died due to comorbidities Discharged after cure total 18

Pune – 5

Mumbai – 12

Sambhajinagar – 1 — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 26, 2020

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण बरे होत असून आतापर्यंत १५ कोरोनाबाधित रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

MIM च्या आमदाराची डॉक्टरला शिवीगाळ, पाहा व्हिडीओ

#WATCH Maharashtra: Supporters of AIMIM MLA Mufti Mohammad Ismail abused a doctor at Malegaon General Hospital in Nashik. The MLA alleged that the doctor was delaying the discharge of two patients from the hospital. The MLA has been arrested. (Note-Abusive language) (25.03.2020) pic.twitter.com/DszaVCqmEi — ANI (@ANI) March 26, 2020

जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची ओळख व्हावी यासाठी पासेसची उपलब्धता करून ही वाहतूक सुरळीत केली जाते आहे- बाळासाहेब थोरात

मुंबईत कोरोना व्हायरसमुळे 65 वर्षीय महिलेचा मृत्यू

A 65-year-old woman from Mumbai who tested positive for Coronavirus, passes away; cause of death yet to be ascertained: Maharashtra Health Department https://t.co/z4wSKGVoro — ANI (@ANI) March 26, 2020

कोरोनाची लागण झाल्याच्या संशयावरून कर्नाटकात एकाची आत्महत्या

Karnataka: A 56-year old man, who suspected that he had contracted #coronavirus infection, committed suicide in Udupi district: Police sources. — Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2020

मुंबई-ठाण्यात कोरोनाचे दोन रुग्ण आढळले, महाराष्ट्रातील आकडा 124 वर

2 new positive cases of Coronavirus in Mumbai and Thane; Till now, the total number of positive cases in the state is 124: Health Department, Maharashtra pic.twitter.com/YirfRat6dP — ANI (@ANI) March 26, 2020

कोरोना व्हायरसमुळे श्रीनगरमध्ये एकाचा मृत्यू, देशभरातील मृतांचा आकडा 15 वर

A 65-year-old man from Hyderpora, Srinagar passes away due to Coronavirus; Four of his contacts also tested positive yesterday: J&K Principal Secretary (Planning Commission) Rohit Kansal (file pic) pic.twitter.com/HKgVLciSkK — ANI (@ANI) March 26, 2020

बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली गरजूंसाठी 50 लाखांचा तांदूळ दान करणार

Board of Control for Cricket in India (BCCI) President Sourav Ganguly to donate Rs 50 lakh worth rice to the underprivileged amid lockdown. (file pic) pic.twitter.com/blYdpR7AtL — ANI (@ANI) March 26, 2020

सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टकडून पोलिसांना पाणी व जेवणाचे वाटप

Mumbai: Siddhivinayak Temple Trust yesterday distributed food and bottled water to police and traffic police personnel deployed on duty during lockdown in the city pic.twitter.com/28SkReVn6o — ANI (@ANI) March 26, 2020

राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुली तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय केंद्रीय वाहतूकमंंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केला

इटलीमध्ये आतापर्यंत 7503 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे

गोव्यामध्ये कोरोनाचे 3 रुग्ण सापडले आहेत, तिघेही परदेशात (स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) जाऊन आले होते

I have been informed by the state DHS (Director Health Services) that 3 individuals have been tested positive for #COVID19 in Goa. We are providing the best healthcare facility to the diagnosed patients. — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) March 25, 2020

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे G20 समूहातील देश कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला कसा करायचा यावर मंथन करणार आहे

Maharashtra: Repeat samples of three people, admitted at Pune’s Naidu Hospital, have tested negative for #COVID19. They will be discharged from the hospital following due process. — ANI (@ANI) March 25, 2020

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने सांगितले की जे परदेशातून प्रवास करून आले आहेत अशा सुमारे 1750 लोकांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

It should be noted that a total of around 1750 persons with recent travel histories to outside countries have been put under quarantine in 40 out of 90 facilities set up so far in Srinagar: Jammu & Kashmir Govt — ANI (@ANI) March 25, 2020

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 606 वर, मृतांचा आकडा 10

Number of COVID-19 cases soars to 606; death toll rises to 10: Health Ministry — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2020

जगप्रसिद्ध हिंदुस्थानी वंशाचे शेफ फ्लोयड कार्डोज यांचा कोरोनामुळे मृत्यू

Noted chef Floyd Cardoz dies after testing positive for COVID-19: Family sources — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2020

स्पेनमध्ये गेल्या 24 तासात 724 कोरोनाग्रस्तांचा मृत्यू

महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 122, मुंबईत आढळले 5 रुग्ण

#UPDATE 6 new #Coronavirus positive cases have been reported in the state today – 5 in Mumbai and 1 in Thane. Total number of positive cases in the state rise to 122: Maharashtra Health Department https://t.co/LdSw84d85S — ANI (@ANI) March 25, 2020

इंग्लंडचे प्रिन्स चार्ल्स यांनाही कोरोना व्हायरसची लागण

Next in line to the throne, Prince Charles has tested positive for #COVID19: UK media (file pic) pic.twitter.com/QXlEcfNxpO — ANI (@ANI) March 25, 2020

आज तपासणी झालेल्या 103 संशयितांपैकी चार जण कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. हे सर्व परदेशात प्रवास करून आल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. चार कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये दोन जण मुंबईचे तर दोन जण मुंबई बाहेरील आहेत

कोरोना व्हायरसमुळे पहिल्या टप्प्यातील जनगणना पुढे ढकलली

In view of #COVID19 outbreak, the first phase of Census 2021 and the updation of National Population Register (NPR) postponed until further orders: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Gv9ZZhf1KR — ANI (@ANI) March 25, 2020

चेन्नईत पाच जणांना कोरोनाची लागण, चार इंडोनेशियन पर्यटक व त्यांच्या गाईडचे रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह

Five news cases of #COVID19 positive in Tamil Nadu. Four Indonesian nationals & their travel guide from Chennai tested positive at Salem Medical College. They are quarantined since March 22: Dr C Vijayabaskar, Tamil Nadu Health Minister (File pic) pic.twitter.com/fFd06PbL3m — ANI (@ANI) March 25, 2020

वसईत लाॅकडाऊन दरम्यान टवाळखोर तरूणांनी भरधाव दुचाकीने पोलिस उपनिरीक्षकाला उडविले

मुंबईच्या विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनल जवळील एका गोदामातून पोलिसांनी एक कोटी रुपये किमतीचा मास्कचा साठा जप्त केला

Maharashtra: Mumbai Police seized 4 lakh face masks worth around Rs 1 crore from a godown near Mumbai Airport Cargo Terminal, today. Case registered. More details awaited. pic.twitter.com/iL5TRO6n8u — ANI (@ANI) March 25, 2020

संकटावर मात करून विजयाची गुढी उभारून आपल्याला गुढी पाडवा साजरा करायचाय

भाजीपाल्याचीही दुकाने बंद होणार नाही, झुंबड करू नका

जीवनावश्यक वस्तू आणायच्या असतील तर एकट्या-दुकट्याने जा

माणुसकीच्या धर्माने कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन थांबवू नका

जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी राहणार-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

काही जण असे आहेत ज्यांना घर नाही, त्यांची सरकार पूर्ण खबरदारी घेत आहे

मी मिसेस मुख्यमंत्र्यांचे ऐकतो आहे, तुम्ही तुमच्या घरातील गृहमंत्र्यांचे ऐका

केंद्राकडून एक सूचना आली आहे की शक्यतो एसी बंद करा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

बऱ्याच वर्षांनी कुटुंब एकत्र आली आहेत- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

घराबाहेर पाऊल टाकलं तर कोरोना तुमच्या घरात पाऊल टाकेल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

देशातील पहिले दोन रुग्ण ‘कोरोना’मुक्त झाल्याबद्दल आनंद- अजित पवार

एकमेकांपासून अंतर राखत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, अमित शहांनी शेअर केला फोटो

Social distancing is need of the hour. We are ensuring it… Are you? Picture from today’s cabinet meeting chaired by Hon’ble PM @narendramodi ji.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/Lr76lBgQoa — Amit Shah (@AmitShah) March 25, 2020

सांगली जिल्ह्यातील यापूर्वीचे सापडलेले कोरोनाचे रुग्ण आणि आजचे 5 रुग्ण हे एकाच कुटुंबातील आहेत

सांगली जिल्ह्यातील आणखी 5 जणांना कोरोनाची लागण

गुरुवारी दुसरा चाचणी अहवाल निगेटीव्ह आला तर हे तिघे देखील दोन दिवसांत घरी परतू शकतात

पहिल्या चाचणीचा अहवाल निगेटीव्ह आला आहे

तिघांची पहिली चाचणी झाली, उद्या दुसरी चाचणी

या दांपत्याच्या संपर्कात 3 जण आले होते

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेली ही आनंदाची बातमी आहे- मुरलीधर मोहोळ, महापौर, पुणे

हे दांपत्य दुबईवरून परतले होते

राज्यातील पहिले 2 कोरोनाग्रस्त बरे झाले, रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला

कोरोनामुळे देशभरात 9 जणांचा मृत्यू

The Government of Maharashtra has set up a dedicated WhatsApp helpline “COVID Helpline Maharashtra” that people can message on and stay updated about COVID-19 facts and latest guidance. Please send “Hi” to +91-2026127394 to initiate your query on the helpline. — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 25, 2020

देशभरात कोरोनाची लागण झालेल्या मात्र आता ठणठणीत बऱ्या झालेल्यांची संख्या 41 झाली आहे

देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 562 पर्यंच पोहोचला

संपूर्ण देशात लॉकडाऊन केल्यानंतर अनेक ठिकाणी नागरिकांनी अंतर राखत जीवनावश्यक गोष्टींची खरेदी केली

277 नागरीक बुधवारी पहाटे जोधपूरला पोहोचले

277 Indians evacuated from Iran reached Jodhpur today morning#IndiaFightsCorona #COVID19 pic.twitter.com/NXlcuN5Bp7 — DD News (@DDNewslive) March 25, 2020

इराणमध्ये अडकलेल्या 277 हिंदुस्थानी नागरिकांना सुखरूप मायदेशी आणले

इंदूरमध्ये 5 जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निदान करण्यात आले आहे