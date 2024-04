Lok Sabha Election 2024 : पहिल्या टप्प्यात भाजपला उखडलं; किती जागांचं होणार नुकसान?

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 5 जागांसह देशभरातील 102 जागांसाठी मतदान पूर्ण झाले. गेल्या (2019) निवडणुकीपेक्षा यंदा पहिल्या टप्प्यातील मतदानाचा टक्का घसरला आहे. मतदानाच्या घसरलेल्या टक्केवारीची सत्ताधाऱ्यांनी धडकी घेतली आहे. राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये याचा उल्लेख केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलिकडच्या भाषणांवरून पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक एनडीएसाठी जड गेल्याचे दिसतेय. यामुळे भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित अनेक लोकं नाराज झाले आहेत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. एवढेच नाही तर महाराष्ट्र काँग्रेसनेही या संदर्भात ट्विट केले असून पहिल्या टप्प्यात भाजपला किती जागांचे नुकसान होत आहे याची आकडेवारीच मांडली आहे.

#WATCH | Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, “Recently, PM Modi gave a speech, it seems that the first phase of elections have not been in their favour. After that speech, I feel that a lot of people would be disappointed…Which indicates that minorities living here are intruders.… pic.twitter.com/3ppWPdpSsj

— ANI (@ANI) April 22, 2024