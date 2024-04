राजस्थान, बंगाल आणि महाराष्ट्रात एनडीएची पीछेहाट होणार; जनमत ‘इंडिया’ आघाडीलाच, सर्व्हेतील निष्कर्ष

देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 19 एप्रिलला होत आहे. निवडणूका जाहीर होण्याआधी झालेल्या अनेक सर्वेक्षणातून जनमत इंडिया आघाडीच्या बाजूने असून भाजप आणि एनडीएला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. आता नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातही महाराष्ट्रात महायुतीची पीछेहाट होणार असून महाविकास आघाडीला जनतेचा चांगला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्येही एनडीएला मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

देशभरात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला अनेक ठिकाणी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात एनडीए आघाडीची पीछेहाट होण्याची शक्यता आहे. लोकपोल सर्वेक्षणानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला 26-28, काँग्रेसला 2-4 आणि भाजपला 11-13 जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

The #Rajasthan, known as the ‘Land of the Kings,’ has our final prediction for the Lok sabha polls: ▪️NDA Bloc 17 – 19

▪️INDIA Bloc 06 – 08 (INC 4 – 6) Sample size: 1,350 per Parliamentary constituency.#LoksabhaElections2024 #Elections2024 #LokSabhaElections… pic.twitter.com/Nyi6cLAl5G — Lok Poll (@LokPoll) April 10, 2024

राजस्थानमधील लोकपोल सर्वेक्षणात एनडीए आघाडीला 17-19 जागा मिळण्याची शक्यता असून इंडिया आघाडीला 6 ते 8 जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपने येथील सर्व 25 जागा जिंकल्या होत्या.

Presenting our final numbers for #Maharashtra, the largest state in the West: ▪️NDA Bloc 21 – 24 (BJP 14 – 17)

▪️INDIA Bloc 23 – 26 (INC 9 – 12)

▪️Others 0 – 1 Sample size: 1,350 per Parliamentary constituency.#LoksabhaElections2024 #Elections2024… pic.twitter.com/oiYsbl5U9C — Lok Poll (@LokPoll) April 9, 2024

महाराष्ट्रात 23-26 जागा इंडिया आघाडीला मिळतील, असा अंदाज आहे. ABP CVoter सर्वेक्षणात इंडिया आघाडीला महाराष्ट्रात 20 जागा देण्यात आल्या असून युतीला 42 टक्के मते मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी एनडीए आघाडीला 43 टक्के मतांसह 28 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. न्यूज 18 च्या सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीला 41 तर एनडीएला 7 जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशनच्या सर्वेक्षणात एनडीएला 22 जागा आणि इंडिया आघाडीला 26 जागा मिळतील, असा अंदाज आहे.