‘त्या’ एका व्हिडीओमुळे सौंदर्यवतीला गमवावा लागला किताब

थाई ब्युटी क्वीन सुफानी नोइनोन्थोंग हिला सौंदर्य स्पर्धा जिंकल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात तिचा किताब काढून घेण्यात आला. तिला २०२६ चा मिस ग्रँड प्रचुआप खिरी खान हा किताब देण्यात आला. महिलेचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. मॉडेलकडून काढून टाकण्यात आलेल्या या किताबामुळे तिला मिस ग्रँड थायलंड २०२६ स्पर्धेतही स्थान मिळाले.
द न्यूज स्ट्रेट्स टाईम्सनुसार, २० सप्टेंबर रोजी, २७ वर्षीय थाई मॉडेल सुफानी नोइनोन्थोंग, हिला बेबी या नावाने ओळखले जाते. तिला मिस ग्रँड प्रचुआप खिरी खान २०२६ चा किताब देण्यात आला. तिच्या किताबाच्या एक दिवसानंतरच, ऑनलाइन व्हायरल झालेल्या एका अश्लील व्हिडिओमुळे तिच्याकडून हा किताब काढून घेण्यात आला.
थाई न्यूज आउटलेट थाईगरनुसार, २० सप्टेंबर रोजी नोइनोन्थोंगच्या किताब जिंकण्यामुळे तिला राष्ट्रीय मिस ग्रँड थायलंड २०२६ स्पर्धेसाठी प्रांतीय प्रतिनिधी बनवण्यात आले. तिने थायलंडच्या इतर ७६ प्रांतांमधील प्रतिनिधींविरुद्ध स्पर्धा केली असती.
स्पर्धेचे आयोजन करणाऱ्या संस्थेने एका निवेदनात म्हटले आहे की मिस ग्रँड प्रचुआप खेरी खान २०२६ ही स्पर्धेच्या नियमांविरुद्ध असलेल्या काही गोष्टींमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. शिवाय, कोणत्याही स्पर्धकाकडून असे वर्तन अपेक्षित नाही. त्यामुळे तिचा किताब आणि मुकुट काढून घेण्यात आला आहे.
नोइनोन्थोंग ई-सिगारेट ओढत असल्याचे आणि पारदर्शक अंडरवेअरमध्ये नाचतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले. मिस ग्रँड प्रचुआप खेरी खान २०२६ स्पर्धा जिंकल्यानंतर फक्त एका दिवसातच हा व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाला.
नोइनोन्थोंगने नंतर तिच्या फेसबुक अकाउंटवर सार्वजनिकपणे माफी मागितली. त्यामध्ये तिने स्पर्धा आयोजन करणाऱ्यांची आणि तिच्या फॅन्सची माफी मागितली. तिने असेही स्पष्ट केले की, बेकायदेशीर गेमिंग वेबसाइट्सनी तिच्या संमतीशिवाय व्हिडिओचा गैरवापर केला आहे. या प्रकरणात ती आता पोलिस तक्रार दाखल करणार आहे.