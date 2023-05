थोडा दिलासा; व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमती रु. 171.50 ने कमी

एएनआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने 19 किलोच्या व्यावसायिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) सिलिंडरच्या किमती 171.50 रुपयांनी कमी केल्या आहेत. या सुधारणेनंतर, आजपासून दिल्लीमध्ये 19 किलोचा एलपीजी सिलिंडर 1,856.50 रुपयांना उपलब्ध होईल. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना थोडा दिसाला देण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जात आहे.

Oil marketing companies have revised the prices of commercial LPG gas cylinders. The rate of 19 KG commercial LPG gas cylinders has been slashed by Rs 171.50 with effect from today. Delhi retail sales price of 19kg commercial LPG cylinder is Rs 1856.50 from today: Source pic.twitter.com/fFtlLsaygh

— ANI (@ANI) May 1, 2023