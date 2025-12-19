आजच्या डिजिटल युगात ‘अॅनिमेशन’ हे केवळ कार्टूनपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते एक अवाढव्य जागतिक बाजारपेठ बनले आहे. तंत्रज्ञानासोबत वाढलेल्या ‘जेन झी’ पिढीसाठी या क्षेत्रात करिअरच्या अभूतपूर्व संधी उपलब्ध आहेत.
१. वाढती मागणी: नेटफ्लिक्स, डिस्ने प्लस आणि प्राइम व्हिडिओ सारख्या OTT प्लॅटफॉर्म्समुळे अॅनिमेटेड सिरीज आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्सची (VFX) मागणी प्रचंड वाढली आहे. जागतिक स्तरावर चित्रपटांपासून जाहिरातींपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी दर्जेदार अॅनिमेशनची गरज आहे.
२. गेमिंग आणि मेटाव्हर्स: गेमिंग इंडस्ट्री आता चित्रपट सृष्टीपेक्षाही मोठी झाली आहे. ‘ई-स्पोर्ट्स’ आणि ‘मेटाव्हर्स’च्या विकासामुळे ३डी मॉडेलर्स आणि गेम डिझाइनर्सना मोठी मागणी आहे. जेन झी ही पिढी मुळातच गेमिंगची शौकीन असल्याने त्यांना या क्षेत्रातील बारकावे लवकर समजतात.
३. नवनवीन तंत्रज्ञान: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि रिअल-टाइम रेंडरिंग (उदा. अनरियल इंजिन) मुळे अॅनिमेशन प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. तांत्रिक कौशल्य आणि कल्पकता यांचा संगम असलेल्या तरुणांना या क्षेत्रात लाखांचे पॅकेज सहज मिळू शकते.
४. फ्रीलान्सिंग आणि ग्लोबल स्कोप: या क्षेत्रात तुम्ही घरबसल्या जगभरातील स्टुडिओसाठी काम करू शकता. कल्पकता (Creativity) आणि तांत्रिक साक्षरता ही या पिढीची ताकद आहे, जी अॅनिमेशनसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, जर तुमच्याकडे नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची क्षमता आणि कलेची आवड असेल, तर अॅनिमेशन क्षेत्र तुमच्यासाठी एक उज्ज्वल भविष्य ठरू शकते.
‘मॅक’कडून विशेष प्रोग्राम डिझाइन
‘मॅक’ (माया अकॅडमी ऑफ अडवान्स्ड क्रिएटीव्हीटी) ने आपल्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘करिअर एक्स’ आणि ‘क्रिएटर एक्स’ हे दोन विशेष शैक्षणिक प्रोग्राम लाँच केले आहेत. अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग आणि डिजिटल कंटेंट निर्मिती क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रोग्राम्स गेम-चेंजर ठरणार आहेत.
उद्योगातील तज्ज्ञांकडून थेट मार्गदर्शन मॅकने या उपक्रमासाठी सिम्प्रेस, फिजिक्सवाला, कॅनन आणि फॅन्टमएफएक्स सारख्या १३ दिग्गज कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न मिळता, स्टुडिओमधील प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि उद्योगातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.