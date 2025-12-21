Maharashtra Local Bodies Election Result Live – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अरुणा सुहास पाटील यांचा विजय

राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींची आज मतमोजणी सुरू आहे. जाणून घ्या निकालाचे सर्व अपडेट्स 

  • रावसाहेब दानवे यांना मोठा धक्का, भोकरदनमधून राष्ट्रवादीच्या समरीन मिर्झा यांचा विजय

  • रामराजे निंबाळकर यांचे पुत्र अनिकेतराजे निंबाळकर यांचा पराभव
  • पालघर नगरपरिषद नगराध्यक्षपदी शिवसेना शिंदे गटाचे उत्तम घरत विजयी
  • छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री नगरपंचायतीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राजेंद्र ठोंबरे नगराध्यक्षपदी विजयी
  • उरण मध्ये 22 जागांपैकी नऊ जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार तसेच नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असे एकूण दहा जण विजयी
  • उरण च्या महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भावना घाणेकर पहिल्या फेरीत आघाडीवर
  • सिन्नरमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर.
  • सोलापुरातील दुधनी भागात स्ट्राँग रुमची चावी हरवली त्यामुळे स्ट्राँग रुग उघडण्यासाठी कुलुप तोडण्यात आले आहे.
  • सावंतवाडीत प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिवसेनेचे देवेंद्र टेमकर विजयी
  • अलिबाग मध्ये मशाल पेटली,  प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिवसेनेचे संदिप पालकर व श्वेता पालकर विजयी

