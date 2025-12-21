Maharashtra Local Bodies Election Result Live – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अधिकृत उमेदवार अरुणा सुहास पाटील यांचा विजय

राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींची आज मतमोजणी सुरू आहे. जाणून घ्या निकालाचे सर्व अपडेट्स
रावसाहेब दानवे यांना मोठा धक्का, भोकरदनमधून राष्ट्रवादीच्या समरीन मिर्झा यांचा विजय
- रामराजे निंबाळकर यांचे पुत्र अनिकेतराजे निंबाळकर यांचा पराभव
- पालघर नगरपरिषद नगराध्यक्षपदी शिवसेना शिंदे गटाचे उत्तम घरत विजयी
- छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री नगरपंचायतीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राजेंद्र ठोंबरे नगराध्यक्षपदी विजयी
- उरण मध्ये 22 जागांपैकी नऊ जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार तसेच नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार असे एकूण दहा जण विजयी
- उरण च्या महाविकास आघाडीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भावना घाणेकर पहिल्या फेरीत आघाडीवर
- सिन्नरमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर.
- सोलापुरातील दुधनी भागात स्ट्राँग रुमची चावी हरवली त्यामुळे स्ट्राँग रुग उघडण्यासाठी कुलुप तोडण्यात आले आहे.
- सावंतवाडीत प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिवसेनेचे देवेंद्र टेमकर विजयी
- अलिबाग मध्ये मशाल पेटली, प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये शिवसेनेचे संदिप पालकर व श्वेता पालकर विजयी