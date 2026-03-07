राष्ट्रपतींचा सन्मान करते, पण ५० वेळा येणार तर प्रत्येकवेळी कार्यक्रमाला येणं शक्य नाही; ममतांची तीखट प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या बंगाल दौऱ्यावरून आणि त्यांच्या विधानांवरून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राष्ट्रपतींचा आपल्याला आदर आहे, पण त्यांनी भाजपच्या अजेंड्यावर काम करू नये, अशा शब्दांत ममतांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. राष्ट्रपती जर वर्षातून ५० वेळा राज्यात येणार असतील, तर प्रत्येक वेळी त्यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे आपल्याला शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की, राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात आहे. राष्ट्रपतींनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानाचा संदर्भ देत ममता म्हणाल्या, “राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या चौकटीत राहून काम करावे. जर त्या भाजपचा अजेंडा पुढे ढकलणार असतील, तर ते दुर्दैवी आहे.” बंगालमधील परिस्थितीवरून राष्ट्रपतींनी केलेल्या टिप्पणीवर ममतांनी हे प्रत्युत्तर दिले आहे.
प्रोटोकॉल आणि उपस्थितीवरून दिले स्पष्टीकरण
राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमांना मुख्यमंत्री उपस्थित राहत नसल्याच्या टीकेला उत्तर देताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री म्हणून मला अनेक प्रशासकीय कामे असतात. “मी राष्ट्रपतींचा मनापासून सन्मान करते, पण त्या जर वर्षातून ५० वेळा बंगालमध्ये येणार असतील, तर दरवेळी प्रोटोकॉल पाळून तिथे हजर राहणे मला शक्य होत नाही. माझ्या अनुपस्थितीचा अर्थ अनादर असा काढला जाऊ नये,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ममता बॅनर्जी यांनी यावेळी राजभवनाच्या भूमिकेवरही टीका केली. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राजभवनाचा वापर करून राज्य सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्यांच्या भाषणात बंगालमधील महिला सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरून चिंता व्यक्त केली होती, ज्यावर ममतांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एकूणच, राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यावरून पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.