तृणमूल काँग्रेसकडून पत्रकार सागरिका घोष यांना राज्यसभेची उमेदवारी

तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभा निवडणूकीसाठी त्यांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. यात पत्रकार सागरिका घोष, सुष्मिता देव, ममता बाला ठाकूर व नदीमुल हक यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

We are pleased to announce the candidature of @sagarikaghose, @SushmitaDevAITC, @MdNadimulHaque6 and Mamata Thakur for the forthcoming Rajya Sabha elections.

We extend our heartfelt wishes to them and may they work towards upholding Trinamool’s enduring legacy of indomitable…

