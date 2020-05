मजुरांचे स्थलांतर – ‘त्या’ व्हायरल फोटो मागील सत्य

देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. असंख्य मजूर आणि कामगारांची विविध राज्यांमधून आपल्या घरी परतण्यासाठी धडपड सुरू आहे. यामध्ये सध्या एक फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये मजूर एका धान्याच्या ट्रकवर चढताना दिसत आहे. या ट्रकवर चढताना मजुरांच्या हातात चिमुकली बाळे आहेत ते त्यांना गाडीवर चढवत आहेत. तर महिला देखील ट्रकवर चढून जात आहेत. हा फोटो तेलंगणामधून झारखंड येथे आपल्या गावी निघालेल्या मजूर कुटुंबांचा आहे.

heart-breaking picture showing a man holding an infant in one hand as he clings on to a rope hanging on the vehicle with another in raipur @ndtvindia @ndtv #NursesDay #LockdownEnd #COVID19 pic.twitter.com/F4YhUWLyA0

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 12, 2020