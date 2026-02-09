खोटे सोने तारण ठेवले, आई निवडणूक लढवत असल्याचे सांगत सराफाला २८ लाखांचा गंडा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आई बदलापूरच्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीला उभी आहे. त्यासाठी पैशांची गरज असल्याचे भासवून भामट्याने सराफाला २८ लाखांचा गंडा घातल्याची घटना उघडकीस आली आहे. प्रवीण पाटील असे भामट्याने नाव असून त्याने खोटे सोन्याचे दागिने तारण ठेवून अपहार केला. याप्रकरणी सराफ तरुण पोरीया याच्या तक्रारीनुसार विष्णूनगर पोलिसांनी प्रवीण पाटील व त्याचा साथीदार रुपेश चव्हाणविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तरुण पोरीया यांचे जुनी डोंबिवली येथील खंडोबा मंदिराजवळ ‘राधे गोल्ड आर्ट्स’ नावाचे सराफाचे दुकान आहे.

डिसेंबर महिन्यात प्रवीण पाटील व त्याचा साथीदार रुपेश चव्हाण हे त्यांच्या दुकानात आले. प्रवीणने प्रचारासाठी पैशांची तातडीची गरज असल्याचे सांगितले. तरुण पोरीया यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी त्याने सुरुवातीला १४ ग्रॅम सोन्याची चेन तारण ठेवून १ लाख १० हजार रुपये घेतले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने खोट्या सोन्याच्या साखळ्या व ब्रेसलेट तारण ठेवून २८ लाख रुपये घेतले. १५ दिवसांत सर्व पैसे भरून सर्व दागिने सोडवतो असा विश्वास व्यक्त करत धूम ठोकली. मात्र दोन महिने उलटूनही ते दोघेही परत न आल्याने पोरीया यांनी सोन्याची तपासणी केली असता हे दागिने बनावट असल्याचे उघड झाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दिल्लीतील 9 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; ‘खलिस्तान नॅशनल आर्मी’च्या नावाने ईमेल आल्याने खळबळ

माजी भाजप आमदाराच्या घरी झाली एसीची चोरी अन् रंगले राजकारण; जाणून घ्या रंगतदार चर्चा…

भूसंपादनाआधीच वाढवण बंदरासाठी रस्त्यांची कामे सुरू; जेएनपीएने केले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन, संघर्ष कृती समितीचा आंदोलनाचा इशारा

पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कोलमडली, सोने पाच लाखांच्या पार

नवी मुंबईत ड्रंक अ‍ॅण्ड ड्राईव्ह; तर्राट पोलीस निरीक्षकाची चार वाहनांना धडक, संतप्त नागरिकांनी धू धू धुतले

डहाणूची ‘धवल लक्ष्मी’ ओमानला पोहोचली! कासवाने केला हजारो किलोमीटरचा प्रवास, सॅटेलाइट टॅगच्या माध्यमातून हालचालींवर वॉच

लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आणि सुभेदार परवेझ यांची भेट, 20 वर्षांची मैत्री, बटालियनच्या आठवणींना उजाळा

कारवाईसाठी आरटीओची चार विशेष भरारी पथके, पनवेलमधील बेशिस्त रिक्षाचालकांना ‘ब्रेक

डबक्यात आढळला मुलीचा मृतदेह