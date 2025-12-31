मतचोरी EVM द्वारे नाही तर, मतदार याद्यांद्वारे होत आहे, अभिषेक बॅनर्जी यांचा निवडणूक आयोगावर आरोप

सामना ऑनलाईन
|

मतचोरी ईव्हीएमद्वारेनाही तर, मतदार याद्यांद्वारे होत आहे, असा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला आहे. दिल्लीत आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिषेक बॅनर्जी यांनी हा आरोप केला आहे.

अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, “पूर्वी सरकार कोणाचे बनवायचे, हे मतदार ठरवत होते… पण आता मतदार कोण असतील हे सरकार ठरवते. हा नवा हिंदुस्थान आहे. ज्ञानेश कुमार यांना या संघटनेचा आणि आपल्या देशाचा नाश करण्याच्या मोहिमेवर पाठवण्यात आले होते. मी ज्ञानेश कुमार यांना आव्हान देतो की, त्यांनी आमच्या अडीच तासांच्या बैठकीचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करावे. ते एकटेच बोलत होते.”

अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजपेतर पक्षांना आवाहन करत म्हटलं आहे की, “मी समान विचारसरणीच्या पक्षांना आवाहन करतो की, त्यांनी मतदार यादीत सॉफ्टवेअरद्वारे होणारी चोरी पकडावी. जर असे होत नसेल तर लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी यादी जारी करावी. यापूर्वी एसआयआरमध्ये संशयास्पद यादी अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती. मी ज्ञानेश कुमार यांना स्पष्टपणे सांगितले की, तुम्ही निवडणूक यादीचा हत्यार म्हणून वापर करत आहात.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महाराष्ट्र पोलीस महासंचालकपदी सदानंद दातेंची नियुक्ती, शनिवारी स्वीकारणार पदभार

स्विगी, झोमॅटोच्या गिगी वर्कर्संना दिलासा; कंपन्यांनी केल्या मोठ्या घोषणा

Internal Rift in BJP Chandrapur City President Removed Following Candidate List Scandal

Chandrapur: भाजपमध्ये प्रचंड गोंधळ! प्रदेशाध्यक्षांची उमेदवार यादी महानगर अध्यक्षाने बदलली, कासनगोट्टुवार यांना पदावरून हटवले

आता जिओचे सिमकार्ड अ‍ॅक्टिव्ह ठेवण्यासाठी करा फक्त 44 रुपयांचे रिचार्ज, अशी आहे ट्रिक

पेनकिलर निमेसुलाइडवर बंदी, केंद्र सरकारचा निर्णय

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांचा मोठा कट उधळला; मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठा आणि स्फोटके जप्त

राजस्थानमध्ये नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पोलिसांना मोठे यश, खतांच्या गोण्यात लपवलेली 350 किलो स्फोटकं जप्त

तू आता गप्प बस; कार्यकर्त्याला धमकावत भाजप आमदाराने गाडीत कोंबले, पळवून नेले

कमळाबाईचा बुरखा फाटला; मुंबईवर उत्तर भारतीय महापौर बसवण्याची तयारी, भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी मनसुबे केले उघड