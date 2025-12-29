गांधी-नेहरूंचा हिंदुस्थान आता लिंचिस्थान झालाय,मेहबुबा मुफ्ती यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

‘देशातील सध्याचे वातावरण भीतीदायक आहे. अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्याच्या घटना सुरूच असून महात्मा गांधी व पंडित नेहरूंचा हिंदुस्थान आता लिंचिस्थान झाला आहे,’ अशी टीका पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी आज केली. ‘बांगलादेशात हिंदू बांधवांची हत्या झाल्यामुळे प्रचंड गदारोळ उठला आहे, मात्र अशाच घटना आपल्याकडेही होतात. अखलाकपासून सुरू झालेले हे लिंचिंग आजही थांबताना दिसत नाही. हे वातावरण देशाच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे,’ असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, राज्य सरकारच्या नव्या आरक्षण धोरणाविरोधात आंदोलनाची हाक देणाऱया मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एमपीएससी परीक्षा पद्धतीत महत्त्वाचा बदल

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 29 डिसेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

दोन गुजराती मुंबई गिळायला निघालेत… आता तुझं माझं करत बसू नका! निष्ठा विकू नका!! उद्धव ठाकरे यांची शिवसैनिकांना भावनिक साद

धाकधूक आणि धावपळ! उमेदवारी अर्ज भरायचे उरले फक्त दोन दिवस, युती, आघाडीचे उमेदवार अजूनही गुलदस्त्यात

नव्या वर्षाची सुरुवात होणार देवदर्शनाने! शिर्डी, अयोध्या, वैष्णोदेवी, तिरुपतीत भाविकांसाठी खास व्यवस्था

बंकरमध्ये लपण्याच्या मार्गावर होतो, ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांची कबुली

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची वाघशीर पाणबुडीतून सफर

मुंबईत अजितदादा गटाचा महायुतीला झटका! पहिली 37 उमेदवारांची यादी जाहीर करून दिले थेट आव्हान

नऊवारीत आई अन् घोंगडं घेतलेले वडील, आयपीएस लेकाने घडविला पहिला विमान प्रवास