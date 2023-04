सोनीपतमध्ये जमावाचा मशिदीवर हल्ला, लहान मुलांसह महिलांनाही मारहाण; 16 जणांना अटक

हरयाणातील सोनीपत जिल्ह्यामधील सांदल कला गावामध्ये रविवारी रात्री तुफान राडा झाला. दोन गट आमनेसामने आल्याने दंगलसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे पोलिसांचा मोठा फौजफाटा येथे तैनात करण्यात आला आहे.

‘इंडिया टूडे’ने दिलेल्या माहितीनुसार, 15-20 लोकांच्या जमावाने रात्रीच्या सुमारास गावातील मशिदीवर हल्ला केला. मशिदीमध्ये नमाज अदा करणाऱ्या लोकांवर काठ्या आणि धारधार शस्त्रांनी हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात जवळपास 15-16 जण जखमी झाले आहेत. यात लहान मुलांचा आणि महिलांचा समावेश आहे.

इस्तेक अली, आलमीर, साबीर अली, फरियाद, अन्सार अली, जुलेखा, अली ताब, नर्गिस आणि जरीना अशी जखमींची नावे आहेत. यातील काहींची प्रकृती गंभीर असून त्यांना सिव्हील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ही घटना कशामुळे घडली यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणी पोलिसांनी 19 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली असून 16 जणांना ताब्यात घेतले आहे. घटनेची माहिती मिळताच गावात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

जमशेदपूरमध्ये तणाव

झारखंडमधील जमशेदपूरमध्येही दोन गटांमध्ये राडा झाला. दोन्ही गटाकडून तुफान दगडफेक करण्यात आली आणि दुकानं पेटवण्यात आली. तसेच काहींनी गोळीबारही केला. यानंतर येथे तणावाचे वातावरण असून कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. काही लोकांना ताब्यातही घेण्यात आले असून आरएएफची एक तुकडी येथे तैनात करण्यात आल्याचे एसएसपी प्रभात कुमार यांनी सांगितले.

Jharkhand | Stone pelting broke out between 2 groups in Jamshedpur

The situation is under control. Those who had gathered have been sent home. The force has been deployed in the entire area, a company of RAF is deployed. Some people have also been detained: Prabhat Kumar, SSP… pic.twitter.com/Cz6L7YGUk3

— ANI (@ANI) April 9, 2023