MasterChef India 2023 – ज्यूसचे दुकान चालवणाऱ्या मोहम्मद आशिकने पटकावलं विजेतेपद

मास्टर शेफ इंडिया 2023 (MasterChef India 2023) चा यंदाचा सीझन तब्बल सहा आठवडे सुरू होता. शुक्रवारी 8 डिसेंबर रोजी मास्टर शेफची अंतिम फेरी आयोजित करण्यात आली होती. या अंतिम फेरीत 24 वर्षीय मोहम्मद आशिक (Mohammed Ashiq) याने मास्टर शेफ हे पद पटकावले आहे. आठ महिन्यांच्या संघर्षानंतर आशिकला मास्टरशेफची ट्रॉफी जिंकण्यात यश आले आहे.

मोहम्मद आशिक हा मुळचा कर्नाटकातील मंगळूरमधील रहिवासी आहे. कुलुक्की हब नावाच्या ठिकाणी त्याचे ज्यूसचे दुकान होते. त्याला लहानपणापासूनच स्वयंपाक बनविण्याची आवड आहे. त्याच्या या आवडीमुळेच त्याने मास्टरशेफमध्ये भाग घेतला होता.

After 6 long weeks, multiple challenges, we finally have our MasterChef for this season today.

Congratulations MasterChef Mohd. Ashiq!

— Ranveer Brar (@ranveerbrar) December 8, 2023