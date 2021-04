माकडिणीनं पकडली पिल्लाची शेपटी अन्…मायलेकराने जिंकली नेटीजन्सची मनं

कोरोनाच्या संकटाशी सध्या आपण झुंजतोय. वातावरणात नकारात्मकता आहे. अशा वेळी सोशल मीडियावर असे काही व्हिडियो व्हायरल होतात की ते बघून खूप छान वाटतं. काही क्षण आपल्या चेहऱयावर हास्य फुलतं. असाच एक व्हिडियो सध्या मनाला भावत आहे. तो आहे माकडीण आणि तिच्या पिल्लाचा. मायलेकाचा हा प्रेमळ व्हिडियो सारं टेन्शन दूर करत आहे. उद्योगपती हर्ष गोएंका यांनी हा व्हिडियो शेअर केलाय.

माकडीण आणि तिचं पिल्लू झाडाच्या फांदीवर बसलंय. पिल्लू फांदीच्या वर जाऊ लागतं. त्यामुळे माकडीण त्याची शेपटी पकडते. मग पिल्लू फांदीवरून आईच्या अंगावर येतं आणि तिच्या गालाला लडिवाळपणे पटापट कीस करू लागतं. या व्हिडियोला हर्ष गोएंका यांनी कॅप्शन देताना म्हटलंय, देवा माझ्यावर एक कृपा करशील का? माझ्या आईला मिठी मार, तिच्या गालाला कीस कर आणि सांग हे माझ्याकडून आहे.

गोएंकांनी शेअर केलेला मायलेकराच्या बाँडिंगचा व्हिडियो बघून नेटीजन्स खूश झाले आहेत. ते व्हिडियोला भरभरून प्रतिक्रिया देत आहेत. ‘आपण कितीही मोठे झालो तरी आई हवीच!’ अशा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

I saw this and looked up to the Almighty and told him, ‘Lord, I need a favour. Would you give my Mom a hug and place a kiss on her cheek and tell her it’s from me.’ pic.twitter.com/malcA5fPY4

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 24, 2021