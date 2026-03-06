एसटी चालक-वाहकांची दररोज मद्यपान तपासणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

एसटीच्या चालक-वाहकांना दररोज कामावर हजर होण्यापूर्वी मद्यपान तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. प्रवासी सुरक्षेला प्राधान्य देत एसटी महामंडळाने ही कठोर उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व आगारांत चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे मद्यपान तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याच्या योग्य नोंदी घेऊनच चालक-वाहकांना कर्तव्यावर पाठवण्याचे निर्देश महामंडळाने दिले आहेत. चालक-वाहकांवर दक्षता विभाग गोपनीय मोहिमांद्वारे पाळत ठेवणार आहे.

जानेवारी अखेरीस परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परळ बसस्थानकाला अचानक भेट दिली होती. तेथील चालक-वाहकांच्या विश्रांतीगृहामध्ये दारुच्या बाटल्या सापडल्या होत्या. तसेच काही कर्मचारी दारुच्या नशेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत एसटी महामंडळाने सर्व चालक-वाहकांना नियमित मद्यपान तपासणी बंधनकारक केली आहे. नव्या उपाययोजनांनुसार, आगारात कामावर हजर होणाऱया चालक आणि वाहकांची वाहन परीक्षकांच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

high court mumbai

गायरान जमिनीवरील पंतप्रधान आवास योजनेला हायकोर्टाचा ब्रेक, राज्य शासनाचा अजब कारभार

मुंबई विमानतळाची सुरक्षा महत्त्वाची, हायकोर्टाने नाकारली नमाजला परवानगी

प्रभाग समित्यांमध्ये तीन ठिकाणी भाजप बिनविरोध, दोन ठिकाणी काँग्रेसची सरशी, एका जागी शिंदे गट विजयी; काँग्रेस, समाजवादीचे नगरसेवक गैरहजर

हिंदुस्थानी हवाई दलाचे सुखोई विमान बेपत्ता

पीएनबी बँक घोटाळा – नीरव मोदीच्या भावांना आर्थिक गुन्हेगार का घोषित करू नये? न्यायालयाची नोटीस

जिजामाता उद्यानात गुजरातमधून येणार सिंह, आशियाई सिंहाच्या जोडीसाठी महापौरांचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र

मुंबईच्या प्रदूषणात शेजारील शहरांचा वाटा किती? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

मुंबईत या वर्षी पुराची ‘मगरमिठी’, पालिका म्हणते खर्च कमी झाला; गाळ काढण्याच्या खर्चात 40 टक्के कपात

एसी लोकलमधून दोन लाखांवर प्रवाशांचा ‘फुकट’ प्रवास