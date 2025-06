मुंबईत अनुपमा सिरीयलच्या सेटवर आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

मुंबईतील फिल्मसिटी भागात आग लागली आहे. हिंदी सिरीयल अनुपमाच्या सेटवर ही आग लागली असून युद्धपातळीवर आग नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

गोरेगावच्या फिल्म सिटीमध्ये सकाळी 6.10 वाजता आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या अपघातात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही.

Mumbai: A fire broke out early morning at the Anupama serial set in Mumbai’s Goregaon Film City. Five fire brigade vehicles responded promptly, and no injuries have been reported. Firefighters are actively working to control the blaze pic.twitter.com/gVhWFabqSv

— IANS (@ians_india) June 23, 2025