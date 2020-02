मलबार हिल येथील इमारतीला आग; अग्निशमन दलाच्या बारा गाड्या दाखल

मुंबईतील मलबार हिल येथील लॅसपालमास इमारतीला भीषण आग लागल्याचे समजते आहे. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून, आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान या आगीत कोणतीही जीवित हानी झाल्याचे वृत्त नाही. मुंबई अग्निशमन विभागाच्या प्रमुखांनी सांगितले की, इमारतीतून आतापर्यंत तीन जणांना बाहेर काढण्यात आले आहे. आग लागल्याचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही आहे.

#UPDATE: Chief Fire Officer, Mumbai Fire Brigade: Three persons have been rescued till now. Rescue operation underway. https://t.co/ztAQqdnz6m

— ANI (@ANI) February 5, 2020