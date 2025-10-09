परदेशात जायचे तर 60 कोटी भरा; हायकोर्टाचे आदेश

सामना ऑनलाईन
|

कौटुंबिक सहलीनिमित्त परदेशात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या राज कुंद्रा व अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हिला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास नकार देत खडे बोल सुनावले. आर्थिक फसवणुकीचा आरोप असलेल्यांना परदेशात फिरायला जाण्याची परवानगी देता येणार नाही. परदेशात जायचेच असेल तर आधी 60 कोटी कोर्टात जमा करा, नंतर तुमच्या विनंतीवर विचार करू, असे हायकोर्टाने दोघांना सुनावले.  आर्थिक फसवणूकप्रकरणी राज पुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीविरोधात आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने लुकआऊट नोटीस जारी केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात निकालाला आव्हान देणार नाही, सीबीआयची हायकोर्टात माहिती

युवा हिंदुस्थानने केली कांगारूंची कत्तल; दोन सामन्यांच्या मालिकेत मिळविले निर्भेळ यश, कसोटी दोनच दिवसांत जिंकली

गिल लाडका पण कोहलीचा खेळ मनमोहक, सर विवियन रिचर्ड्स हिंदुस्थानी क्रिकेटपटूंच्या प्रेमात

कुस्तीपटू अमन सहरावतवर वर्षभराची बंदी!

ट्रेंड – वाढदिवसाला चॉकलेट नव्हे तर साखर वाटली!

Parbhani News – कंत्राटदार, प्रशासनाचा कुंभकर्णी कारभार; सिपेगावचा संपर्क दोन महिन्यांपासून तुटलेलाच! साडेपाच कोटींच्या निधीला बुरशी लागली

शेतकरी कर्जमुक्त झालाच पाहिजे! शिवसेनेची डरकाळी मराठवाड्यात घुमली; जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन

ऑस्ट्रेलियाच्या अलाना किंगने पाकिस्तानला रडवलं; अर्धशतक झळकावत इतिहास रचला, अशी कामगिरी करणारी पहिलीच खेळाडू

पंतप्रधान आले आणि शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाले, सरकारच्या तुटपुंजी मदतीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका