मुंबईहून कोलकात्यासाठी निघालेल्या स्पाईसजेट विमानात तांत्रिक बिघाड, करावे लागले इमरजन्सी लँडिंग

मुंबईहून कोलकात्याकडे जाणाऱ्या स्पाइसजेट फ्लाइट SG 670 ला तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे आपत्कालीन लँडिंग करावी लागली. पायलटने त्वरित नियंत्रण कक्षाला याची माहिती दिली आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून आपत्कालीन लँडिंगची परवानगी मागितली.
9 नोव्हेंबर 2025 (रविवार) च्या रात्री ही फ्लाइट मुंबईहून कोलकात्याकडे निघाली होती. प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार उड्डाणादरम्यान विमानाचे एक इंजिन हवेतच बंद पडला, त्यामुळे आपत्कालीन लँडिंग करणे भाग पडले.
कोलकाता विमानतळ प्राधिकाऱ्यांच्या मते, विमानाने सुरक्षित लँडिंग केले आणि सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. घटनेनंतर विमानतळावर काही वेळासाठी फुल इमर्जन्सी घोषित करण्यात आली होती, जी रात्री 11:38 वाजता मागे घेण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच विमानतळावर अग्निशमन दलाची वाहने आणि वैद्यकीय पथके तैनात करण्यात आली होती. दरम्यान, एअरलाइन आणि विमानतळ अधिकारी या घटनेची तांत्रिक चौकशी करत आहेत. प्रश्न असा आहे की ही तांत्रिक बिघाडाची समस्या इंजिन फेल झाल्यामुळे झाली का? कारण आपत्कालीन लँडिंग याच शक्यतेकडे निर्देश करते. या संपूर्ण प्रकरणावर एअरलाइनकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.
2 आठवडे आधीही आली होती अडचण
यापूर्वी 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी दिल्लीहून पाटनाकडे जाणाऱ्या स्पाइसजेट फ्लाइट SG-497 मध्येही तांत्रिक बिघाड झाला होता. हे बोईंग 737-8A विमान होते, ज्यात 160 प्रवासी आणि केबिन क्रू होते. उड्डाण केल्यानंतर काही मिनिटांतच कंट्रोल पॅनेलवर तांत्रिक बिघाडाचे संकेत दिसल्याने पायलटने विमान परत दिल्लीकडे वळवले. एअरलाइनने दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, विमानाने उंची घेताच कंट्रोल पॅनेलवर बिघाडाचे संकेत दिसले, त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून विमान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परत आणण्यात आले. सर्व प्रवासी सुरक्षित होते.