Mumbai News – मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची कारवाई, गांजा तस्करीप्रकरणी प्रवाशाला अटक

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाने गांजा तस्करीचा डाव उधळून लावत एका प्रवाशाला अटक केली आहे. अटक प्रवाशाकडून 12 कोटी रुपयांचा गांजा हस्तगत करण्यात आला आहे. सदर प्रवासी क्वालालंपूरहून मुंबईत आला होता. पुढील तपास सुरू आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर प्रवासी मलेशिया एअरलाइन्सच्या विमान MH194 ने मंगळवारी मुंबई विमानतळावर उतरला. त्याच्या सामानाची तपासणी करताना अधिकाऱ्यांनी ट्रॉली बॅगमध्ये लपवून ठेवलेला 12.26 किलो गांजा जप्त केला. या गांजाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत अंदाजे सुमारे 12.26 कोटी रुपये आहे. आरोपी प्रवाशाला तात्काळ नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायदा, 1985 च्या तरतुदींनुसार अटक करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – दुर्वास पाटील प्रकरणात जयगड पोलीस दोषी आढळल्यास कारवाई होणार, पोलीस अधीक्षकांचा इशारा

शारजाहला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानात तांत्रिक बिघाड, त्रिची विमानतळावर प्रवाशांचा खोळंबा

Ratnagiri News – संगमेश्वर-देवरुख मार्गावर मोठी वाहतूककोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

नागपुरात निराश कंत्राटदारानं संपवलं जीवन, मात्र सरकारचं याकडं दुर्लक्ष; रोहित पवार यांची टीका

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाबाबत सरकार गंभीर नव्हतं का? रोहित पवार यांचा सवाल

महाराष्ट्र शासन तेलंगाणा शासनाचा आदर्श घेणार का? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल

आनंदाचा शिधा बंद करण्याचे कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे; वैभव नाईक यांची मागणी

अंबरनाथमध्ये केमिकल लोच्या.. 50 हजार नागरिकांचा जीव धोक्यात

अंबरनाथ, बदलापूरच्या प्रभाग रचनेवर हरकतींचा पाऊस, 190 जणांनी नोंदवला आक्षेप