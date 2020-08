मुंबईला पावसाचा तडाखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात चर्चा; दिले मदतीचे आश्वासन

आगामी 24 तासातही मुंबईसह पश्चिम किनारपट्टीच्या भागात जोरदार पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वोतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले.

PM @narendramodi spoke to Maharashtra CM Shri Uddhav Thackeray regarding the situation prevailing in Mumbai and surrounding areas due to heavy rainfall. PM assured all possible support. @OfficeofUT

