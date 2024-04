Lok Sabha Election 2024 : भाजपला मोठा धक्का, राजीनामा देत खासदाराचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. बिहारच्या मुजफ्फरपुरमधील भाजपचे विद्यमान खासदार अजय निषाद यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

मुजफ्फरपूर मतदारसंघासाठी भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर पक्षाचे नेते अजय निशाद यांनी मंगळवारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आज त्यांनी दिल्लीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतला आहे. मुजफ्फरपूरचे अजय निषाद दोन वेळा खासदार राहिलेले आहेत.

Respected @JPNadda ji, shocked by the betrayal of @BJP4India, I resign from all posts and primary membership of the party.

आदरणीय @JPNadda जी, @BJP4India के द्वारा छल किये जाने से छुब्ध होकर मैं पार्टी के सभी पद के साथ प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा देता हूँ।@BJP4Bihar

