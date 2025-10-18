नगर अर्बनच्या ठेवीदारांना 65 टक्के रकमा परत मिळणार, अवसायक गणेश गायकवाड यांची माहिती

रिझर्व्ह बँकेने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी रद्द केला होता. गेल्या दोन वर्षांच्या काळात थकीत कर्जाची वसुली प्रक्रिया वेगाने राबवून 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 2215 ठेवीदारांच्या 65 टक्के रकमा परत करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित 35 टक्के रकमा परत करण्याचे नियोजन सुरू असून, या रकमादेखील लवकरच परत करण्यात येणार असल्याची माहिती बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड यांनी दिली.
बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेच्या दैनंदिन खर्चात कपात करण्याच्या दृष्टीने भाडेतत्त्वावर शाखा कार्यालय असलेल्या बँकेच्या सर्व शाखा बंद करण्याचा निर्णय बँक प्रशासनाने घेतला. त्याचबरोबर स्वमालकीचे कार्यालय असलेल्या शाखा बंद करून त्यांचे कामकाज मुख्य शाखेत वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे बँकेच्या दैनंदिन खर्चात मोठय़ा प्रमाणात बचत झाली.
याचबरोबर थकीत कर्जदारांकडील कर्ज वसुली, तारण मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव आदी प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली होती. त्यामुळे जुलै 2025 अखेर 2215 ठेवीदारांना 50 टक्के रक्कम-9616.03 लाख रुपये, तर 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत 15 टक्के रक्कम-2884. 63 रुपये परत करण्यात आले आहेत.
ज्या खातेदारांनी आपली केवायसी कागदपत्रे अद्याप बँकेकडे जमा केलेली नाहीत, त्यांनी तत्काळ ही कागदपत्रे आपल्या नजीकच्या शाखेत अथवा मुख्यालयात जमा करावीत. याचबरोबर थकीत कर्जदारांनी आपली थकबाकी रक्कम तत्काळ बँकेकडे भरून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड यांनी केले आहे.