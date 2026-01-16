मतदार यादीतील घोळावरून गडकरींचा संताप

सामना ऑनलाईन
|

नागपूरमध्ये सर्वच प्रभागांत मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचे आढळून आले. भाजप नेते, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कुटुंबातील चार ते पाच मते एका प्रभागात तर एक मत दुसऱ्याच प्रभागात टाकण्यात आले. यावरून गडकरी यांनी पालिका प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. नागपूर शहरातील अनेक उमेदवार व माजी नगरसेवकांनाही मतदार यादीतील घोळाचा फटका बसला. यासंदर्भात बोलताना भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, मतदार याद्या यापुढे व्यवस्थित केल्या गेल्या पाहिजेत जेणेकरून कुणीही मतदानापासून वंचित राहणार नाही. निवडणूक आयोगाने याची योग्य ती दखल घ्यावी.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

फुकटचा पगार घेताहेत, निवडणूक आयुक्तांना निलंबित करा! फडणवीसांची चोर कंपनी हरली आहे, उद्धव ठाकरे यांचा हल्ला

फ्रॉड निवडणुकांमधून सत्ता मिळवणं याला सत्ता म्हणत नाहीत! राज ठाकरे यांनी ठणकावले

गोंधळ, बाचाबाची, संताप… मतदारांची दमछाक; मार्कर पुरविणाऱ्या कोरस कंपनीच्या चौकशीचे आदेश

BMC Election 2026 – आयोगाची लपवाछपवी, मुंबईत अंदाजे 53 टक्के

छातीवर कमळ लावून रवींद्र चव्हाण यांचे मतदान

कोणतेही बटण दाबा लाईट कमळाचीच

ट्रम्प यांची इराणविरुद्ध आणखी एक मोठी कारवाई, खामेनी यांच्या जवळच्या १८ व्यक्तींवर अमेरिकेने घातली बंदी

भायखळ्यात EVM मशीन मतदान केंद्रातून थेट टॅक्सीत! शिवसेना-मनसे कार्यकर्त्यांनी निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा घोळ पकडला

फडणवीसांचा लाडका बिल्डर आणि पालिका आयुक्त गगराणी यांच्या बैठकीत काय शिजले? संजय राऊत यांच्या ट्विटने खळबळ