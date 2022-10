टेरर फंडिंग प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची जम्मू-कश्मीरमध्ये छापेमारी

टेरर फंडिंग प्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने मंगळवारी जम्मू-कश्मीरच्या आठ जिल्ह्यांत छापेमारी केली आहे. एका शैक्षणिक संस्थेतर्फे संशयास्पद कारवाया सुरू असल्याच्या माहितीवरून ही धाड टाकण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएने मंगळवारी जम्मू आणि कश्मीरच्या राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियान आणि बांदीपोरा या आठ जिल्ह्यात छापेमारी केली आहे. जम्मू कश्मीर पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या साहाय्याने एनआयएने ही धाड टाकली आहे.

येथील अल हुडा एज्युकेशनल ट्रस्ट या शैक्षणिक संस्थेतर्फे सुरू असलेल्या संशयास्पद हालचाली आणि दहशतवादाला पुरवला जाणारा आर्थिक स्रोत या संबंधी ही कारवाई करण्यात आली आहे. राजौरी येथे असलेला हा ट्रस्ट जमात ए इस्लामी या दहशतवादी संघटनेचा चेहरा म्हणून काम करतो. हा ट्रस्ट अरबी देशातून हवालाच्या माध्यमातून आलेला पैसा संघटनेला पुरवतो, असा संशय तपास यंत्रणेला आहे.

J&K | NIA conducts raids at Rajouri, and Bathindi area of Jammu in connection to terror funding case

(Pic 1 & 2 from Rajouri; 3 & 4 from Jammu) pic.twitter.com/aDhixDobOe

— ANI (@ANI) October 11, 2022