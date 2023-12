नीतीश कुमार यांच्यासाठी लालूप्रसाद यांनी चक्रव्यूह रचले आहे; भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकारण तापत आहे. इंडिया आघाडी आणि भाजपसह सर्वच पक्ष निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. त्यातच इंडिया आघाडीतील बिहारमधील महत्त्वाचे नेते नीतीशकुमार यांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे भआजपकडून सातत्याने नीतीशकुमार यांच्यावर टीका करण्यात येत आहे. आता भाजपच्या एका केंद्रीय मंत्र्यांने बिहारमधील राजकारणाबाबत महत्त्वाचा दावा केला आहे. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणाची राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे.

बिहारमध्ये नितीश कुमार मुख्यमंत्रीपदी असून विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीमध्ये नितीश कुमार यांचे नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून भाजपकडून नितीश कुमार यांना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. आता केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी नितीश कुमार व बिहारच्या राजकारणाबाबच मोठे विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे.

नीतीशकुमार आता काही दिवसांचेच पाहुणे आहेत. ते आता मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाहीत. लालूप्रसाद यादव यांनी पूर्ण चक्रव्यूह रचले आहे. त्या चक्रव्यूहाचा पहिला टप्पा होता अवधबिहारी यांना बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष बनवणे. त्यांना 5 ते 6 आमदार कमी पडत आहेत. ते यायला तयार आहेत. नीतीश कुमार तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री बनवत नाहीत. त्यामुळे आता लालू प्रसाद यादव यांनी चक्रव्यूह तयार केले आहे, असा दावा गिरीराज सिंह यांनी केला आहे.

नीतीश कुमार यांनी काहीही केले तरी त्यांचं मुख्यमंत्रीपद जाणार असल्याचे गिरीराज सिंह म्हणाले. आता नीतीश कुमार फक्त काही दिवसांचेच पाहुणे आहेत. मग त्यांना जे करायचं असेल ते करू देत. लालू प्रसाद यादव आता त्यांना मुख्यमंत्रीपदी राहू देणार नाहीत. अजूनही त्यांनी जर तेजस्वी यादव यांचे मुख्यमंत्रीपद मान्य केले तर यातून सुटका होऊ शकते. किंवा दुसरा मार्ग म्हणजे त्यांच्या पक्षात जदयूला विलीन केले तरच काहीतरी होऊ शकते. जर त्यांनी ऐकलं नाही, तर मात्र अवघड आहे, असेही सिंह म्हणाले.

