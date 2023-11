अखेर मुहुर्त सापडला, 17 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार नवी मुंबई मेट्रो

गेल्या पाच महिन्यांपासून उद्घाटनामुळे रखडलेल्या नवी मुंबई मेट्रोला अखेर मुहुर्त सापडला. औपचारिक लोकार्पण सोहळा न करता ही मेट्रो सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी 17 नोव्हेंबर पासून नवी मुंबईतील बेलापूर ते पेंधर दरम्यान मेट्रोसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे नवी मुंबईकरांचे मेट्रो प्रवासाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

Commencement of Navi Mumbai Metro Line 1 Services – 1 Day to go

नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका क्र. १ वरील प्रवासी सेवा सुरू होणार – १ दिवस बाकी#CIDCOUpdates #NaviMumbaiMetro pic.twitter.com/YXyNuqjdRu

— CIDCO Ltd (@CIDCO_Ltd) November 16, 2023