निर्माल्यापासून खतनिर्मिती, डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा उपक्रम

सामना ऑनलाईन
|

गणेशोत्सवात जमा होणारे निर्माल्य आणि त्याची विल्हेवाट हा नियमित भेडसावणारा प्रश्न आहे. याचा परिणाम जलचरांवर आणि सागरी संपत्तीवर होतो. याविषयी जनजागृतीसाठी डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान निर्माल्यापासून खत निर्मिती करण्यात येणार आहे.

राज्यपालांचे स्वच्छता दूत आणि पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या संकल्पनेतून डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम मुंबईत गिरगांव चौपाटी आणि जुहू चौपाटी येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी गिरगांव व जुहू येथे सुमारे 6500 किलो निर्माल्य संकलित करुन त्यापासून गांडूळ खत बनविण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

असं झालं तर… टीसीमध्ये खाडाखोड असेल तर…

अंधेरीतील स्वप्नाक्षय मंडळ ठरले सर्वोत्कृष्ट, पालिकेची श्रीगणेश गौरव पुरस्कार स्पर्धा

पर्यावरणाचा वारसा जपणारा ‘दक्षिण मुंबईचा महागणपती’

फडणवीसांना ‘वर्षा’त घुसून धुतले असते, जरांगेंचे धक्कादायक विधान

नियोजनाअभावीच उत्तरेत नैसर्गिक आपत्तींचा फटका; दिल्ली, पंजाब, हरयाणातील पूरस्थितीवरून आदित्य ठाकरे यांची केंद्रावर टीका

फडणवीस म्हणतात, हा सरसकट नव्हे, पुराव्यांचा जीआर, भुजबळांना समजावलं

दक्षिण मुंबईत आंदोलनांवर बंदी घाला, शिंदे गटाचे खासदार देवरा यांचे पत्र

एका जीआरने प्रश्न सुटणार नाहीत, शिंदेंचा मराठा समाजाला सबुरीचा सल्ला

चौपाट्या विसर्जनासाठी सज्ज!