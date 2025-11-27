पराभवानंतर जखमेवर मीठ; राबडीदेवी यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस

बिहार सरकारने माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांना १० सर्कुलर रोड येथील बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. तो बंगला त्यांना माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आला होता. आता, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्या म्हणून त्यांना पाटण्यातील हार्डिंग रोडवरील एक नवीन निवासस्थान देण्यात आले आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार स्थापन झाल्याने राजकारणात एक नवीन वळण आले आहे. नितीशकुमार सरकारने माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांना १० सर्कुलर रोड येथील सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्या बदल्यात सरकारने त्यांना पाटण्यातील हार्डिंग रोडवरील एक नवीन बंगलाही दिला आहे. मात्र, लालू प्रसाद यांचे कुटुंब जुना बंगला सोडण्यास तयार नाही.
राजदने स्पष्टपणे सांगितले आहे की १० सर्कुलर रोडवरील बंगला रिकामा केला जाणार नाही. बंगला रिकामी करण्याची नोटीस राजकीय सूडभावनेतून देण्यात आली आहे. तुम्हाला जे काही करायचे आहे ते करा, पण बंगला रिकामा केला जाणार नाही, असे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष लाल मंडल यांनी सांगितले. राजदने आता हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा इशारा दिला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर लालू यादव आणि राबडी देवी पटना येथील १० सर्कुलर रोड येथील बंगल्यात राहत आहेत. मुख्यमंत्री नितीश कुमार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी बिहारच्या सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना पटना येथील सरकारी निवासस्थान, सुरक्षा आणि इतर सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला. राबडी देवी आणि त्यांचे कुटुंब जानेवारी २००६ पासून १० सर्कुलर रोड बंगल्यात राहत आहेत. तथापि, मंगळवारी बिहार इमारत बांधकाम विभागाने माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना १० सर्कुलर रोड बंगला रिकामा करण्याचे आदेश दिले. २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले आणि इतर सुविधांची तरतूद रद्द केली. सरकारने आता राबडी देवी यांना पटना येथील हार्डिंग रोडवरील एक नवीन बंगला दिला आहे.
लालू प्रसाद यादव यांच्या पत्नी राबडी देवी यांना माजी मुख्यमंत्री म्हणून १० सर्कुलर रोड बंगला देण्यात आला होता, परंतु सरकारने तो रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्याऐवजी, त्यांना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांच्या पदाची दखल घेत ३९ हार्डिंग रोड, पाटणा येथे एक नवीन निवासस्थान देण्यात आले आहे. तेजस्वी यादव विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत आणि म्हणूनच त्यांना १ पोलो रोड बंगला देण्यात आला आहे.
राबडी देवी यांना देण्यात आलेला हा बंगला बिहारमधील मंत्र्यांच्या निवासस्थानांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा आहे. विनोद नारायण झा, रामसुरत राय, समीम अख्तर आणि चंद्रमोहन राय सारखे नेते यापूर्वी ३९ हार्डिंग रोड येथे राहत होते. या निवासस्थानात एकूण सहा बेडरूम, एक ड्रॉइंग रूम, एक डायनिंग रूम, एक मोठा हॉल आणि एक मोठी बाग आहे. कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांसाठी स्वतंत्र खोल्या देखील उपलब्ध आहेत. राबडी देवी यांना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्या म्हणून त्यांच्या दर्जाच्या आधारावर ३९ हार्डिंग रोड बंगला देण्यात आला आहे.
लालू कुटुंब कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे १० सर्कुलर रोड निवासस्थान सोडण्यास तयार नाही. नवीन निवासस्थान आरामदायी राहणार नाही. कारण राबडी देवींना ३९ हार्डिंग रोड सोडावे लागले आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्या म्हणून राबडी देवी यांना हा बंगला देण्यात आला आहे. जर त्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून पायउतार झाल्या तर त्यांना ३९ हार्डिंग रोड बंगला देखील रिकामा करावा लागेल.