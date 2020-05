बिहारच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये अश्लील डान्स, व्हिडीओ व्हायरल

बिहारच्या समस्तीपूर जिल्ह्यात एका क्वारंटाईन सेंटरमध्ये अश्लील डान्सचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने प्रशासनाने दखल घेत कारवाई केली आहे.

संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रवासी मजूर अडकले आहेत. अनेक मजुरांना क्वारंटाईन करण्यात आले असून त्यांची व्यवस्था शाळांमध्ये करण्यात आली आहे. बिहारमध्येही काही मजूरांना एका शाळेत क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. बिहार राज्याच्या समस्तीपूर जिल्ह्यातील एका शाळेत अश्लील डान्सचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रवासी मजुरांच्या आग्रहाखातर या कार्यक्रमाच्चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सामील झालेले प्रवासी मजूरच होते असे प्रशासनाने सांगितले आहे. उत्तर हिंदुस्थानात याला ‘लौंडा नाच’ असे म्हणतात. यात पुरुष महिलांचे कपडे घालून अश्लील गाण्यांवर अश्लील हावभाव करत नाचतात.

Bihar: Some dancers, called from outside, performed at a quarantine centre in Karrakh village of Samastipur dist last night. Addl Collector says “We’re taking cognizance&action will be taken. We’ve installed TV there, admn doesn’t permit for any other entertainment from outside.” pic.twitter.com/err7oetDFK

— ANI (@ANI) May 19, 2020