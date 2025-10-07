ऑक्टोबर महिना हा राजस्थानला भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ, ही ठिकाणे न विसरता बघा

भव्य प्राचीन किल्ल्यांपासून ते राष्ट्रीय उद्यानांपर्यंत, राजस्थानमध्ये खूप ठिकाणे आहेत. राजस्थानच्या भेटीत आपल्या ऐतिहासिक ज्ञानातही भर पडेलच. हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे राज्य त्याच्या समृद्ध इतिहास, संस्कृती आणि अद्भुत पाककृतींसाठी राजस्थान हे राज्य ओळखले जाते. राजस्थानचे गुलाबी शहर जयपूर असो, उदयपूर, जोधपूर असो किंवा बिकानेर असो, प्रत्येक शहराचे स्वतःचे वेगळे आकर्षण आहे आणि भेट देण्यासाठी असंख्य ठिकाणे आहेत.

उदयपूर हे राजस्थानमधील तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. इथला पिचोला तलाव नक्कीच एक्सप्लोर करावा असा आहे. हा राज्यातील सर्वात मोठ्या तलावांपैकी एक आहे. आजूबाजूच्या नैसर्गिक सौंदर्याव्यतिरिक्त, बेटांवर बांधलेले राजवाडे आणि मंदिरे हे एक प्रमुख आकर्षण आहे. तुम्ही तलावात बोटिंगचा आनंद देखील घेऊ शकता.

राजस्थानचे सुवर्णनगरी म्हणून ओळखले जाणारे जैसलमेर हे थार वाळवंटासाठी ओळखले जाते. जर तुम्ही राजस्थानमध्ये असाल तर तुम्ही एकदा तरी येथे नक्कीच भेट द्यावी. लोकनृत्य कलाकार रात्री येथे सादरीकरण करतात. हा एक संस्मरणीय अनुभव असेल. जैसलमेरमध्ये वाळूच्या दगडाचे किल्ले आणि वाड्या देखील आहेत.

कर्णी माता मंदिर अवश्य भेट द्या. हे राजस्थानमधील बिकानेर येथे आहे. येथील सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे मंदिरातील असंख्य उंदीर. लोक दूरवरून भेट देण्यासाठी येतात. बिकानेरच्या भुजिया व्यतिरिक्त, बडा दही भल्ला, बडी रोटी आणि छट्टा चुस्की सारखे लोकप्रिय पदार्थ आस्वाद घेण्यासारखे आहेत.

राजस्थानमधील कुंभलगड किल्ला हा ग्रेट इंडियन वॉल म्हणून ओळखला जातो. अरवली टेकड्यांच्या पश्चिमेकडील रांगेत असलेला हा किल्ला केवळ इतिहासाची कहाणी सांगत नाही तर त्याच्या सभोवतालचा परिसर देखील अत्यंत सुंदर आहे.

माउंट अबू हे येथील एकमेव हिल स्टेशन आहे. डोंगराळ प्रदेश असल्याने, येथील हवामान आल्हाददायक आहे आणि सर्वत्र हिरवळ आहे. राजस्थान त्याच्या ऐतिहासिक स्थळांसाठी प्रसिद्ध आहे. रणथंभोर राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिल्याने तुमच्या सहलीचा आनंद अधिक द्विगुणित होईल. याठिकाणी आपण जंगल सफारीचा आनंद घेऊ शकतो. तसेच वाघांचे घर, बिबटे, अस्वल, चितळ, सांबर, चिंकारा आणि साळू इतर वन्यजीव देखील आढळतील.

हवा महल हे राजस्थानचे गुलाबी शहर जयपूरमधील सर्वात लोकप्रिय ठिकाणांपैकी एक आहे. याव्यतिरिक्त, जंतरमंतर, नाहरगड किल्ला, आमेर किल्ला, सिटी पॅलेस, तोरण द्वार, पत्रिका गेट, सेंट्रल पार्क जयपूर, बिर्ला मंदिर आणि माओठा तलाव आहेत. यापैकी अनेक ठिकाणे भेट देण्यासाठी मोफत आहेत, तर काहींना तिकीट आवश्यक आहे. या ठिकाणांव्यतिरिक्त, राजस्थानमध्ये एक्सप्लोर करण्यासाठी बरेच काही आहे.

